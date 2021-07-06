一堆人還在用窗型冷氣 過來人「2理由」：換不了

炎炎夏日，許多人都會擔心冷氣開太久，導致電費暴增，便開始有人研究要怎樣才能更省電。對此，就有一名網友表示，想換掉家裡用了10幾年故障的窗型冷氣，但卻十分苦惱應該繼續裝窗型還是選擇分離式，讓他好奇詢問「不知道現在還有人用窗型冷氣嗎？」

原PO在PTT的女孩版上以「有人家裡或是租房子，還是用窗型冷氣嗎？」為題發文，說明自己家裡用了10幾年的窗型冷氣突然不冷了，想要換一台新的冷氣，且表示已經在網路上爬文好久，但大多是推薦裝分離式冷氣，讓他不禁想問「不知道現在還有人用窗型冷氣嗎？」

此文一出，不少網友以自身經驗分享，裝窗型冷氣的「2理由」，分別為租屋房東原就使用窗型冷氣，不方便更換，及分離式冷氣的施工較複雜，「小套房幾乎都是窗型」、「租套房仍是窗型＋1，好想換變頻喔，自己出錢也沒關係，但房東舊冷氣沒地方放」、「分離是主流，但你家如果很難施工，窗型也是選擇」。

也有許多網友回應「我家裡的房間還是窗型的，也在想是不是該換一下」、「我家窗型已經20年了，還是很涼呀」、「分離式就比較安靜，因為主機可以放在其他地方」、「租屋用窗型，有一點吵但可接受」。