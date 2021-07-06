熱帶性低氣壓接近 金門防大雨強陣風

金門縣消防局表示，台灣海峽一熱帶性低氣壓逐漸接近金門，外圍環流影響，可能會帶來明顯降雨和強陣風；因應新冠肺炎疫情，部分應變中心單位將改採視訊方式進駐，減少群聚。

消防局表示，依據中央氣象局最新資料，台灣海峽有一熱帶性低氣壓，移動速度每小時約28公里，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺，預計今天午後逐漸接近金門。

受低氣壓外圍環流影響，有機會為金門帶來明顯降雨，預測天氣為短暫陣雨或雷雨型態，可能有強陣風發生。消防局已持續密切關注，並請各單位提高警覺，加強各項防救災整備工作。

消防局長王世祿表示，雖然熱帶性低氣壓進入台灣海峽後強度隨即減弱，而且移動速度快，影響金門時間預估不會太長，金門縣長楊鎮浯仍指示相關單位，應主動加強防救災整備作為，因應可能帶來的風力及雨勢，降低民眾生命財產損失。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，消防局提醒民眾應隨時注意天氣警特報資訊，做好防災準備，居家防汛準備時，也要記得落實配戴口罩、勤洗手等防疫措施，非必要少出門。

此外，消防局調整颱風來襲時縣災害應變中心運作模式，部分單位改採視訊方式進駐災害應變中心，減少實際進駐人數，避免群聚並維持適當社交距離。消防局已預先針對採視訊方式進駐單位測試，結果正常良好。

消防局表示，將持續密切關注熱帶性低氣壓動態，運用各式通聯方式與相關單位保持聯繫，預先掌握各項情資及救災資源；如有需要，會立即成立災害應變中心，全力做好各項防救災事宜。