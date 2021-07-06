全台最重要眼睛！南北長程雷達同步更新 預計年底啟用

監視範圍涵蓋全台、台灣最重要的兩顆「眼睛」—三貂角與鵝鑾鼻長程雷達更新工程在民航局飛航服務總台一年多來克服疫情與天候等不利因素，工程已進入尾聲。民航局今天說，預計年底啟用，繼續為往來航班提供服務。

民航局說，台北飛航情報區位於東亞樞紐位置，過去幾年航行量逐漸攀升，用以偵測航機方位、距離、高度的雷達則是最重要的助航設施，就像管制員的眼睛，協助管制員精準掌握航機動態，確保飛航安全。三貂角與鵝鑾鼻兩處長程雷達自90年啟用迄今，使用均已逾20年，期間雖加強維護保養，仍面臨組件後續補充不易及維護成本日益增加等問題。

民航局說，為維持雷達裝備妥善運作，並提升監視技術與國際接軌，前年編列6.76億預算，著手更新工程。除全面換裝初級雷達，次級雷達亦提升至具國際民航組織（ICAO）規範之Mode S功能，以提供更精準的航機監視服務。

民航局說，南北兩處舊雷達外部球罩各由131個球罩片、約9000顆螺絲組成，每一個重量達7.8公噸，經施工團隊詳細評估，以逐步分解方式，吊掛拆除舊球罩及雷達天線設備。鵝鑾鼻因地勢相對平坦，施做相對順利。三貂角雷達則因位處山頭、山路崎嶇，大型機具進出困難且受限，每次僅能運送三片球罩片出入。

除地勢因素，民航局說，因遭逢新冠肺炎疫情，該案一開始即面臨國外原廠設備生產、進口與技師來台時程無法掌握等困擾，而三貂角因雷達高度達32.3公尺，必須在高空施做，東北角又有東北季風、陰雨等天候因素，風速過大就不能施工，工程挑戰相當大。

民航局說，在工程團隊一一排除困難後，兩處雷達站工程均相當順利，三貂角已完成新雷達施工與新球罩組裝，除已展開相關測試，並同步進行雷達站綠美化工程，以符合東北角景觀特色。鵝鑾鼻雷達站亦已完成硬體工程，準備開始測試。

民航局說，兩處雷達站的測試，包括參數調整、試運轉、陣地驗收測試、720小時信心測試等階段，並派出飛測機協助飛測驗證，及通過航管系統精確度調校，確認符合航機隔離標準後，以提供予管制員使用。

民航局說，該次換裝的兩顆新一代雷達轉速約10秒1轉，可提供即時與精準的航機定位資訊，新球罩由101片、共約8000顆螺絲組成，總重量達5.2公噸。為因應台灣特殊氣候環境，球罩基座施以船舶用特殊塗料作為保護，增強耐用度。