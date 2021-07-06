朝天宮連兩年因疫無法過爐 舊爐主連任創百年來記錄
雲林縣連續兩周零確診，期待微解封聲浪愈高，北港朝天宮近日遊客增約1到2成，但廟方仍未解封，每年農曆4月是各神明會過爐的主要月份，疫情未解，過爐儀式一延再延，有的已連續延了兩年都未產生新爐主，創下數百年來的記錄，大家都殷切期待12日能解封。
5月15日三級禁令，各廟禁止進廟群聚拜神，只把神明迎到廟口供人參拜，一個月來雲林縣各大廟不見人煙，國內媽祖信仰總本山的北港朝天宮，也出現數百年來難得的冷清。
疫緩已漸緩和，雲林超過兩周零確診，幾天來朝天宮的遊客也漸增。朝天宮表示，增加一到兩成，許多前來朝拜的信徒，都希望能進廟「拜見」思念已久的媽祖，但限於中央禁令未解，廟門仍不可進。
廟門不開放，不僅信徒失望，更令許多神明會陷於無法過爐窘境紛向廟方訴苦，廟方祭祀組長紀仁智說，朝天宮自古以來除了廟方的六個媽祖會，北港地區各行各業（舖戶）也都分香組成神明會供奉媽祖，例如「糕餅舖」「油車舖」「屠宰舖」「糖郊舖」「中藥舖」共約30多個舖戶（公會）。
廟方指出，每年農曆三月廿三日媽祖生後，農曆四月各神明會陸續舉行過爐儀式，擲筊選出新爐主，去年因疫情許多過爐延至今年，不料卻又爆發疫情，一延再延，有的神明會已連續兩年無法產生新爐主，創下朝天宮數百年來的記錄。
神明會指出，每年過爐在朝天宮供奉山珍海味豐盛供品，委請廟方住持法師誦經擲筊產生新爐主，再把各舖戶主祀的媽祖迎到新爐主家中奉祀一年，因會員眾多，有人引頸企盼數十年還輪不到一次當上爐主，今年的過爐已從上個月再延至今，仍無法舉行，所以大家都期待12日能早日解封。
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