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街舞老師紓困淪人球？文化部：有勞保身分無法符合資格

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

本土疫情衝擊各產業，文化部藝文4.0紓困7月12日申請截止，但有街舞老師向國民黨立委洪孟楷陳情，去年向文化部申請紓困通過，今年卻被因改歸運動類別，或有勞保遭退件，街舞老師淪「紓困人球」。文化部回應，可以提出申覆。

文化部藝術發展司副司長吳宜璇表示，街舞表演是藝文工作的一部分，一直是文化部紓困補助對象，只是個案狀況不同；文化部紓困範疇是無一定雇主或自營工作者，有些有勞保狀況會退件，如果有些沒有勞保身分卻被勾稽，可以提出申覆。

文化部藝術發展司專門委員賴世哲補充，申請日期朝展延方向規畫。

勞動部勞動條件及就業平等司科長黃耀滄則表示，針對4月30日有就業保險的勞工提供部分工時紓困，系統檢核通過就會撥款，但8月31日前確定領不到其他的再申請我們這個都可以，若要請領其他類別紓困，要繳回款項、撤銷。

體育署運動產業及企畫組科長張儒民指出，街舞去年有在文化部有取得紓困，建議個別還是由文化部處理；協會則就用既有針對亞奧運項目紓困方案處理。

中華民國街舞運動協會理事長沈智慧表示，奧運2024列入街舞項目，文化部去年同意以文化藝術表演者同意紓困，今年卻被退件，說街舞不是藝文核心，究竟歸屬是體育署或文化部需要釐清。

林老師表示，今年申請退件說是因為學校兼職有勞保，但學校一周只有一堂，但又沒有申請勞動部紓困。黃老師則說，她向文化部提出紓困申請後，回覆正在審，也被建議去申請勞動部紓困，但她兼課一周不過兩堂，其他才是主要收入來源。

文化部 街舞 勞動部

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