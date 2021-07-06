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高鐵宣布減收站內商場租金 提供緩繳3個月措施

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵宣布減收站內商場租金，並提供緩繳3個月措施。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵宣布減收站內商場租金，並提供緩繳3個月措施。圖／台灣高鐵公司提供

國內疫情持續三級警戒月餘，直接衝擊台灣高鐵運量及營收。台灣高鐵公司今天宣布，為與站內商家同舟共濟，針對全線12座車站內、152家商場承租店面及販售櫃位自5月起減收租金，另提供當月租金可緩交3個月方案。

高鐵說，希望透過相關租金減收措施，幫助同樣遭受疫情嚴峻衝擊的商場承租夥伴，減輕經營壓力，共同對抗疫情、度過營運難關。

高鐵表示，站內商家租金的減幅將依據疫情對高鐵運量衝擊幅度而定，以去年同期運量為比較基準，逐月採取滾動式檢討折減率，適時給與站內承租夥伴紓困幫助，並於每月10日通知承租商家上月租金減幅。

以今年5月為例，換算租金折減幅度為30%。後續則隨疫情衝擊致高鐵運量變化狀況，則租金折減幅度亦將同步調整，最多折減幅度可達50%（折減幅度詳附表）。

高鐵說，後續高鐵將持續滾動式檢討，運量若有明顯提升，則將停止租金折減與緩繳方案，並另行通知承租商家。

高鐵說，自疫情爆發以來，即配合政府各項防疫措施，以確保台灣高鐵能夠持續正常運作，繼續為台灣扮演好骨幹運輸的關鍵角色。

台灣高鐵宣布減收站內商場租金，並提供緩繳3個月措施。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵宣布減收站內商場租金，並提供緩繳3個月措施。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵 疫情 三級警戒

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