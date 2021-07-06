高鐵宣布減收站內商場租金 提供緩繳3個月措施

「綠茶婊」是種奇妙的生物，女生很討厭，男生卻往往看不太出來，甚至會因為她們的特色喜歡得不得了～綠茶們最讓人津津樂道的，就是總能無意或有意，看似「無意識」的精心置入各式各樣讓男生「不小心發現時會很心動」的小動作，怎麼看怎麼好可愛、超軟萌、太誘惑～心中小鹿活蹦亂跳了起來。

2021-07-06 15:23