快訊

獨／北市聯醫忠孝院區2醫護「無症狀確診」 90人遭匡列

83萬人搶先上網登記疫苗…非金馬澎算數嗎？指揮中心回應

高鐵延伸宜蘭案 市長江聰淵建議交通部選宜蘭車站

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
江聰淵認為，高鐵延伸宜蘭案選址宜蘭車站是把交通建設效能最大化的選擇。記者林佳彣／攝影
江聰淵認為，高鐵延伸宜蘭案選址宜蘭車站是把交通建設效能最大化的選擇。記者林佳彣／攝影

高鐵延伸宜蘭案的設站場址，交通部預定7月底前選定，宜蘭市長、高鐵延伸宜蘭促進會長江聰淵與民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇，今天共同發表聲明，建請交通部選址宜蘭車站，加速推動高鐵延伸宜蘭動工，同時降低政府財務風險、投資成本，讓高鐵早日運行在蘭陽平原。

該案所提四城車站、宜蘭車站、縣政中心，以及羅東車站共4個評估站址中，江聰淵等人認為，依「場站開發用地取得」、「三鐵共構後的路網銜接」、「民眾轉乘習慣與便利性」、「場站周邊發展潛力」與「工程財務可行性」等考量，宜蘭車站會是最佳選擇，而縣府則是建議縣政中心。

江聰淵表示，高鐵延伸宜蘭案將作為紓解宜蘭對外交通管道之一，也是銜接東部快鐵完成國家軌道運輸網的重要基石。他指出，為降低政府財務風險、投資成本，避免改變民眾轉乘習慣，以及舒緩興建與營運的財務壓力，「妥善利用現有場站空間，搭配公有土地及進行中的轉運設施，選址宜蘭車站是把交通建設效能最大化的選擇。」

陳俊宇指出，鐵道局規劃4處站址，在技術都可行，但工程考量不只工程技術本身，工程財務、轉運銜接、未來發展等面向都應納入評估，在考量特定區開發的諸多不確定性，以及加速高鐵東延宜蘭的開工、舒緩未來營運壓力，他建議設址宜蘭車站。

有關高鐵延伸宜蘭案設站場址，高鐵延伸宜蘭促進會長江聰淵、民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇今天共同發表聲明，建請選址宜蘭車站。圖／江聰淵提供
有關高鐵延伸宜蘭案設站場址，高鐵延伸宜蘭促進會長江聰淵、民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇今天共同發表聲明，建請選址宜蘭車站。圖／江聰淵提供

高鐵延伸宜蘭 江聰淵

延伸閱讀

宜蘭人防疫「好幾個月不敢回家鄉 」遊客卻趴趴走 網怒：想害死誰

阻跨縣市移動！ 宜蘭縣府研議國五交流道設體溫量測站

改善淹水 宜蘭砂仔港2號抽水站估111年3月完工

又見雙北遊客到宜蘭解悶 7人未戴口罩情人灣野餐全被罰

相關新聞

氣象局解惑台北颳強風 中部以北今明兩天防午後大雨

熱帶性低氣壓正在減弱。中央氣象局說，受到外圍環流影響，中部以北午後慎防大雨，其中以今明兩天降雨時間較長，北部午後雷陣雨可...

全台最重要眼睛！南北長程雷達同步更新 預計年底啟用

監視範圍涵蓋全台、台灣最重要的兩顆「眼睛」—三貂角與鵝鑾鼻長程雷達更新工程在民航局飛航服務總台一年多來克服疫情與天候等不...

街舞老師紓困淪人球？文化部：有勞保身分無法符合資格

本土疫情衝擊各產業，文化部藝文4.0紓困7月12日申請截止，但有街舞老師向國民黨立委洪孟楷陳情，去年向文化部申請紓困通過...

高階綠茶婊再裝啊！十大女生覺得做作、男生卻心動融化的魔性行為

「綠茶婊」是種奇妙的生物，女生很討厭，男生卻往往看不太出來，甚至會因為她們的特色喜歡得不得了～綠茶們最讓人津津樂道的，就是總能無意或有意，看似「無意識」的精心置入各式各樣讓男生「不小心發現時會很心動」的小動作，怎麼看怎麼好可愛、超軟萌、太誘惑～心中小鹿活蹦亂跳了起來。

高鐵宣布減收站內商場租金 提供緩繳3個月措施

國內疫情持續三級警戒月餘，直接衝擊台灣高鐵運量及營收。台灣高鐵公司今天宣布，為與站內商家同舟共濟，針對全線12座車站內、...

高鐵延伸宜蘭案 市長江聰淵建議交通部選宜蘭車站

高鐵延伸宜蘭案的設站場址，交通部預定7月底前選定，宜蘭市長、高鐵延伸宜蘭促進會長江聰淵與民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。