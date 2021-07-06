高鐵延伸宜蘭案 市長江聰淵建議交通部選宜蘭車站
高鐵延伸宜蘭案的設站場址，交通部預定7月底前選定，宜蘭市長、高鐵延伸宜蘭促進會長江聰淵與民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇，今天共同發表聲明，建請交通部選址宜蘭車站，加速推動高鐵延伸宜蘭動工，同時降低政府財務風險、投資成本，讓高鐵早日運行在蘭陽平原。
該案所提四城車站、宜蘭車站、縣政中心，以及羅東車站共4個評估站址中，江聰淵等人認為，依「場站開發用地取得」、「三鐵共構後的路網銜接」、「民眾轉乘習慣與便利性」、「場站周邊發展潛力」與「工程財務可行性」等考量，宜蘭車站會是最佳選擇，而縣府則是建議縣政中心。
江聰淵表示，高鐵延伸宜蘭案將作為紓解宜蘭對外交通管道之一，也是銜接東部快鐵完成國家軌道運輸網的重要基石。他指出，為降低政府財務風險、投資成本，避免改變民眾轉乘習慣，以及舒緩興建與營運的財務壓力，「妥善利用現有場站空間，搭配公有土地及進行中的轉運設施，選址宜蘭車站是把交通建設效能最大化的選擇。」
陳俊宇指出，鐵道局規劃4處站址，在技術都可行，但工程考量不只工程技術本身，工程財務、轉運銜接、未來發展等面向都應納入評估，在考量特定區開發的諸多不確定性，以及加速高鐵東延宜蘭的開工、舒緩未來營運壓力，他建議設址宜蘭車站。
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