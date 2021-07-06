腎友接種疫苗不可多喝水 以免引發肺水腫

新冠肺炎疫苗接種後有些人出現身體不舒服反應，醫師提醒多喝水，多休息，均衡飲食；不過腎友接種完疫苗後，不可多喝水，避免水份攝取過多引發肺水腫。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，民眾搶打疫苗，高風險族群之一的洗腎患者被建議宜接種疫苗，但近日傳出多例疫苗不良反應事件，其中洗腎患者名列其中，讓許多腎友們想打疫苗又害怕副作用。

花蓮慈濟醫院表示，5、6日上午為近150名腎臟病友施打疫苗，腎友接種前，須先經由腎臟內科醫師評估，再接種疫苗。

洗腎4年的邱先生表示，其實他出門前家人都勸說不要接種，他看了新聞報導也很擔心，直到門診時由內科部主任徐邦治為他詳細解釋，並透過電話跟他妻子分析後，家人才放心讓他接種疫苗，「給主任看了4年，很相信他，醫師說可以打疫苗就沒有問題了」。

花蓮慈濟醫院血液透析中心組長林欣穎提醒，腎友接種完疫苗後，不可多喝水，避免水份攝取過多引發肺水腫，並且要注意體溫變化，若有發燒超過攝氏38.5度以上，才能服用解熱鎮痛藥。