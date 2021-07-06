疫情下宅經濟發燒 消保處籲物流業者負擔損害賠償責任

疫情三級警戒之下，國人因減少外出引發宅經濟熱潮，但也因電商平台或電商業者受理下訂商品的數量暴增，導致無法及時整理出貨，訂貨日期一再延遲，引發消費者之抱怨與媒體之關注。行政院消保處呼籲，業者辦理各項促銷活動時，應評估自身理貨量能外，並遵守送貨期限之約定，減少消費爭議。

消保處指出，業者應善盡資訊充分揭露的義務，如因作業恐無法準時送達，應在網頁上確實告知，作為消費者選擇之參考。業者也應隨時提供備貨、寄送貨及送達時間等資訊，供消費者查詢。

消保處表示，如出貨能力有限，不應於網站大力促銷接單，若因此造成生鮮蔬果或食品毀損，或貨品送達遲到，則應按民法不完全給付、物之瑕疵擔保及給付遲延之規定，負擔損害賠償責任。

此外，業者應考量出貨能力研議是否取消限時到貨機制，避免造成消費者誤解商品將限時到貨。若無法限時到貨，卻標示限時到貨，恐有廣告不實之嫌，需負損害賠償責任。

在消費者下單方面，消保處呼籲，若是下定生鮮蔬果或食品，運送方式是否為低溫冷藏、冷凍，可否在指定時間送達，應慎重考量後再行下訂。若物流方式未照約定流程運送，致生鮮蔬果或食品有損壞或不能食用之情形，消費者得於收受並檢視後，保存證據，要求退貨、退款或重寄商品。

至於非屬生鮮蔬果或食品之貨品，消費者應注意各家業者之出貨及到貨說明。如約定限時到貨，卻遲遲沒有出貨時，消費者可按網站指示取消訂單。若約定限時到貨卻延遲送達，消費者得把握7日之猶豫期限，解除契約。若未約定限時到貨，消費者得限期催告業者送達。如逾期送達，消費者得主張因遲延而生之損害。