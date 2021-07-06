松山機場強化防疫力 安排機場工作人員施打疫苗

疫情持續嚴峻，松山機場除加強機場清潔消毒，為保護往來松山機場的旅客與機場工作人員，維持機場持續正常運作，於昨天起兩天協調台北市立聯合醫院仁愛院區醫護人員在國際線報到大廳為工作人員施打新冠肺炎疫苗。

近期雖受疫情影響航班大幅減少，但每日仍須服務往返國際及國內離島的旅客，為保護旅客及機場工作人員的健康安全，並確保機場能持續正常運作，松山機場協調台北市立聯合醫院仁愛院區的醫護人員來為相關工作人員施打疫苗。