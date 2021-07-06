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汛期到！ 台鐵盤點中區4工地 祭6大強化措施

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
汛期已屆，台鐵祭六大措施預防。圖／台鐵局提供
汛期已屆，台鐵祭六大措施預防。圖／台鐵局提供

汛期已屆，台鐵局今天說，路線安全要注意的細節很多，副局長陳仕其已針對中區南勢護坡、下三叉河橋、山腳橋、追分旅運設施等工地視察，並祭出六大加強注意事項，強化行車安全。

台鐵說，包含各工區張貼之緊急聯絡電話，優先順序為兩端車站，其次才為0800800333；除緊急聯絡電話，亦需加註工區鐵路里程，以利確認緊急應變位置；請各工區修正、新增，除告示牌、守衛亭外，如工區狹長，亦需廣為張貼於各施工位置。

此外，台鐵說，請各工區務必與車站加強聯繫，告知車站上級交辦若有路線障礙將撥打此電話，接獲電話請即通知線上司機員緊急應變，並定期演練測試；南勢護坡連日大雨，請設計監造單位速提防護計畫，完工後亦應恢復邊坡原貌；最後山腳橋目前有打設鋼鈑樁，拔除前應先通知轄區道班，拔除施工時共同注意路線安全。

針對正在積極施工中的台南鐵路地下化工程，台鐵局說，局長杜微昨也前往視察，連帶到訪鐵道局中部工程處第C214標（南台南路段地下化工程）及第C212標（台南車站地下化工程）工區，詢問鐵道局各項臨軌施工的安全防護，看到工程人員隨身攜帶無線電，並且把台南站行車室緊急通報電話號碼貼在安全頭盔上，證明安全觀念落實。

台南鐵路地下化工程為鐵道局在南部的指標性建設，預計2024年即將啓用，屆時結合客運、捷運、及台鐵縱貫線／沙崙線，帶來嶄新的軌道服務。

台鐵 鐵道 鐵路地下化

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