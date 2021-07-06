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「烟花」輕颱未成形 嘉義天空火燒雲競相爭豔

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
攝影師蕭閔嵎昨天下午於嘉義縣住家附近捕捉絕美火燒雲，彩霞競相爭艷，萬紫千紅的美景PO上網，網友直呼真是太美了。圖／蕭閔嵎提供
攝影師蕭閔嵎昨天下午於嘉義縣住家附近捕捉絕美火燒雲，彩霞競相爭艷，萬紫千紅的美景PO上網，網友直呼真是太美了。圖／蕭閔嵎提供

熱帶性低氣壓強度減弱，烟花颱風並未成型，但熱帶性低氣壓的外圍雲系，昨傍晚仍籠罩嘉義上空，火燒雲萬紫千紅、上下交疊，伴隨色彩繽紛彩霞，絢爛奪目，網友及攝影師爭相捕捉美景PO上網，氣象局預計稍晚發布陸上強風特報，呼籲海邊活動注意安全。

氣象局嘉義站主任張耿衡說明，陽光穿越大氣，光譜波長短的藍光易散射，留下波長較長的橘紅色光線，因日出太陽仰角低，橘紅色光折射至雲中，就形成俗稱的火燒雲。

張耿衡說，火燒雲不僅出現在颱風天前後，平時清晨或黃昏看到的彩霞其實也是火燒雲的型態，只是颱風天外微沉降氣流抑制懸浮粒子的揚體，增加能見度，更容易看到火燒雲現象。

網友昨天傍晚競相出門捕捉火燒雲美景，攝影師蕭閔嵎在住家旁捕捉到火燒雲伴隨彩虹，讓她直呼「今日夕陽真的好紅，彩虹也來了」，縣民呂安純也在沿海魚塭捕捉炙熱火燒雲，相片PO上網，底下網友紛紛留言，「精采絕倫」

中央氣象局表示，熱帶性低氣壓今天持續朝西北西方向，快速通過巴士海峽，同步發布陸上強風特報，沿海空曠地區也會出現較強陣風，海邊活動要特別注意安全。

準輕度颱風「烟花」尚未成形，但嘉義縣昨天傍晚上空出現朵朵彩霞，如同火燒雲美景也讓縣民大為驚豔。圖／呂安純提供
準輕度颱風「烟花」尚未成形，但嘉義縣昨天傍晚上空出現朵朵彩霞，如同火燒雲美景也讓縣民大為驚豔。圖／呂安純提供
準輕度颱風「烟花」尚未成形，但嘉義縣昨天傍晚上空出現朵朵彩霞，如同火燒雲美景也讓縣民大為驚豔。圖／呂安純提供
準輕度颱風「烟花」尚未成形，但嘉義縣昨天傍晚上空出現朵朵彩霞，如同火燒雲美景也讓縣民大為驚豔。圖／呂安純提供
攝影師蕭閔嵎昨天下午於嘉義縣住家附近捕捉絕美火燒雲，彩霞競相爭艷，萬紫千紅的美景PO上網，網友直呼真是太美了。圖／蕭閔嵎提供
攝影師蕭閔嵎昨天下午於嘉義縣住家附近捕捉絕美火燒雲，彩霞競相爭艷，萬紫千紅的美景PO上網，網友直呼真是太美了。圖／蕭閔嵎提供

氣象局 颱風

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