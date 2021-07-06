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日本宣布追加贈113萬劑AZ疫苗 後天運送來台

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影／關島疫苗觀光首發 今早機位近全滿

攝影中心 / 記者季相儒／桃園機場即時報導
六點報到櫃台開櫃後，前往關島的旅客紛紛前往櫃台托運行李。記者季相儒／攝影
六點報到櫃台開櫃後，前往關島的旅客紛紛前往櫃台托運行李。記者季相儒／攝影

今天一早六點前桃園機場第二航廈擠滿了要搭機前往關島的旅客，旅行社也派員跟民眾確認機加酒的相關事項及文件，隨後六點報到櫃台開櫃後，旅客前往櫃台托運行李。今天首批前往關島的台灣民眾將於10日搭機並於晚上6時45分返抵桃園機場，但旅客返回台灣仍須隔離14天並入住防疫旅館或集中檢疫所。

據了解長榮航空由台北飛往關島的定期航班，在新冠肺炎疫情爆發前已停航，今（6日）早上九點復飛第一班BR-20，由空中巴士A321機型飛行，A321機型最多可容納184位乘客，復飛的第一班幾乎全滿，有164位乘客由旅行社包裝機加酒服務搭乘此班機前往關島。

業者表示前面三梯7/6、7/10、7/14機加酒都是完售，之後會視市場的需求和銷售狀況再跟航空公司討論加開，目前需求沒有那麼熱烈，可能有需求的第一批都已經報名了，再加上國內疫苗供給有明顯的增加，也會讓民眾再評估是否要前往關島。

旅客陳小姐表示自己是製造業也是年輕人，所以目前疫苗施打順序應該是會排很後面，因為行業的關係沒辦法停工，所以選擇有能力的時候到國外先打疫苗保護自己，目前打算先打莫德納，因為時間關係沒辦法打到第二劑，所以就先打一劑，然後回台灣後再等打第二劑。

旅客翁小姐表示這次去關島是五天四夜的行程，準備要打莫德納疫苗，因為很久沒出國玩，想出去玩又可以順便打疫苗，這次費用機加酒一個人大概五萬。

前往關島的旅客從C6登機門登機。記者季相儒／攝影
前往關島的旅客從C6登機門登機。記者季相儒／攝影
今（6日）早上九點復飛第一班BR-20，由空中巴士A321機型飛行，A321機型最多可容納184位乘客，復飛的第一班幾乎全滿，有164位乘客由旅行社包裝機加酒服務搭乘此班機前往關島。記者季相儒／攝影
今（6日）早上九點復飛第一班BR-20，由空中巴士A321機型飛行，A321機型最多可容納184位乘客，復飛的第一班幾乎全滿，有164位乘客由旅行社包裝機加酒服務搭乘此班機前往關島。記者季相儒／攝影
今天一早六點前桃園機場第二航廈擠滿了要搭機前往關島的旅客，旅行社也派員跟民眾確認機加酒的相關事項及文件。記者季相儒／攝影
今天一早六點前桃園機場第二航廈擠滿了要搭機前往關島的旅客，旅行社也派員跟民眾確認機加酒的相關事項及文件。記者季相儒／攝影
旅客陳小姐（左一）表示自己是製造業也是年輕人，所以目前疫苗施打順序應該是會排很後面，因為行業的關係沒辦法停工，所以選擇有能力的時候到國外先打疫苗保護自己，並和家人一同前往關島施打疫苗。記者季相儒／攝影
旅客陳小姐（左一）表示自己是製造業也是年輕人，所以目前疫苗施打順序應該是會排很後面，因為行業的關係沒辦法停工，所以選擇有能力的時候到國外先打疫苗保護自己，並和家人一同前往關島施打疫苗。記者季相儒／攝影
六點報到櫃台開櫃後，前往關島的旅客紛紛前往櫃台托運行李。記者季相儒／攝影
六點報到櫃台開櫃後，前往關島的旅客紛紛前往櫃台托運行李。記者季相儒／攝影

關島 桃園機場 莫德納疫苗

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