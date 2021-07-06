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拉近疫情下的距離 醫學生號召用故事溫暖醫療場域

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
用故事突破同溫層徵件中，網紅手術室小綠人用繪畫表達對醫護的感謝。圖／手術室小綠人
用故事突破同溫層徵件中，網紅手術室小綠人用繪畫表達對醫護的感謝。圖／手術室小綠人

新冠肺炎疫情爆發初期，由於民眾對病毒的未知，與醫療形成一道牆，無形的隔閡造成彼此間的誤解，導致醫療暴力屢見不鮮。兩名醫學生因而發起「＃用故事突破同溫層」社群串聯，他們希望第一線的夥伴，能夠分享疫情間的暖心，透過社群平台的＃Hashtag標籤，發揮傳遞正能量的力量、拉近你我距離，讓大家能夠彼此包容、體諒。

「人」才是醫療關注的本質，用故事突破同溫層發起人呂俊叡有感，民眾每天透過下午兩點的疫情記者會，看著冰冷、起伏的數字，隨著疫情的高低起伏，找不到一絲的安全感，只能盼望不久後，能夠回歸正常生活。

進入社區感染疫情嚴峻之際，發生雙和醫院醫療暴力事件，醫界備感痛心之餘，進而促成創立故事平台的想法。呂俊叡認為，有些民眾無法站在醫護人員的角度去思考，選擇漠視這件事，多半自認不是這種「奧客」，但當大家真正進入醫療場域後，難免會產生情緒、焦慮。

隨後網友在公共政策網路參與平台發起連署，主張醫療暴力應該在健保系統註記。共同發起人一葉草表示，理性解決方案中，有些時候還須具備感性，讓大眾進入氛圍，既然政府政策已具備理性面，我們就策畫用軟性的一面，讓社會能夠理解。

「我們發現比較真性情的那群人，容易被故事所感動。」呂俊叡說，有共鳴的故事較容易廣為流傳，這些故事可能只原本只會在同溫層間流傳，傳播出去後，民眾知曉這些經歷，或許會對醫護多一點的體諒。

還是實習醫學生的呂俊叡說，現在自己還無法挺進一線去支援疫情，而教學場域常常強調「保護好自己才能保護別人」，雖然實戰經驗沒那麼足夠，但看到學長姐非常辛苦，自己也想在非醫療場域的地方，用溫暖的力量做他們的後盾，盼能夠降低負面的醫療輿論。

擅長經營社群的一葉草在Instagram擁有6萬名追蹤，他分享，一開始透過限時動態徵件醫療故事，就獲得30、40位網友響應。

募集到的故事多元、催淚，像是一名匿名醫護投稿，「疫情期間陪伴用餐的人，並不一定是家人」，文中描述，有一名阿嬤確診住院，其家人都被匡列，在阿嬤時日不多的尾聲，專責醫護陪著奶奶用餐一個禮拜，彼此雖沒有血緣關係，卻讓人生最無助孤獨的時刻，有了依靠的力量。

現今團隊募集了近200個故事，並刊載在「Medipremere 醫學分享平台」。由醫師、護理師、中醫師、藥師、營養師、設計師、KOL與編輯和醫療相關人員組成。一葉草期許，大家能在疫情之下的天空，發揮社群的力量，將故事乘載的感動、正能量散播出去，並攜手抗疫。

●用故事突破同溫層投稿連結

文字投稿：https://forms.gle/k1niPdNpqVLZLvtM9

繪圖投稿：https://forms.gle/jREt5DjeeQKauPFa7

Medipremere 醫學分享平台

https://www.facebook.com/Medipremere

用故事突破同溫層團隊定期舉行線上會議，期盼發散正能量。圖／呂俊叡提供
用故事突破同溫層團隊定期舉行線上會議，期盼發散正能量。圖／呂俊叡提供
用故事突破同溫層發起人呂俊叡（左）、一葉草（右）。圖／呂俊叡提供
用故事突破同溫層發起人呂俊叡（左）、一葉草（右）。圖／呂俊叡提供

疫情 醫療暴力

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