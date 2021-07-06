氣象局解惑台北颳強風 中部以北今明兩天防午後大雨

熱帶性低氣壓正在減弱。中央氣象局說，受到外圍環流影響，中部以北午後慎防大雨，其中以今明兩天降雨時間較長，北部午後雷陣雨可能一路下到入夜。此外，針對今天北部颳起的強風，氣象局說是東南風加上河谷地形效應所致。

根據氣象局資料顯示，熱帶性低氣壓1002百帕，今上午8時在北緯22.2度，東經119.9度，即在鵝鑾鼻西北西方90公里的海面上，向北北西移動，時速28公里，請在台灣海峽航行及作業船隻特別注意，並隨時注意本局發布之最新氣象資訊。

氣象局課長林秉煜說，熱帶性低氣壓昨晚通過巴士海峽，上午8時到恆春西側、台灣海峽南部，為花東地區、恆春半島帶來不少降雨，但白天已經解除大雨特報。受到外圍環流影響，東半部、南部今天白天留意局部短暫陣雨或雷雨，中部以北則是多雲到晴，中午過後會有午後雷陣雨甚至局部大雨。

林秉煜說，熱帶低氣壓原本結構不錯，隨著時間慢慢減弱，12小時就會慢慢減弱下來，往西北會持續減弱，但船隻要注意強對流發生，基隆北海岸，東北部、西南沿海地區、澎金馬，會有八到十級強陣風。

至於大台北上半天出現強風，林秉煜說是東南風加上河谷地形效應，會加強陣風，因此有瞬間強陣風出現。

林秉煜說，熱帶低壓往西北移動，對流雲系慢慢下來，南部、東半部白天會有局部零星降雨，中部以北午後雷陣雨下雨情況要特別留意，發展範圍相對廣，下雨時間長，入夜後北部還是會持續，今明兩天相對午後雷陣雨都會比較長，外出攜帶雨具。

林秉煜說，今天各地高溫33到35度 大台北、宜蘭會有36度高溫。熱帶低壓還是有影響只是會持續減弱，未來一周都是午後雷陣雨天氣型態，今明兩天比較長，甚至跨到半夜，中部以北都要注意。