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疫情導致焦慮 醫師提供「安、靜、能、繫、望」5字口訣

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
疫情導致焦慮，台東基督教醫院醫師提供「安、靜、能、繫、望」5字口訣。圖／東基提供
疫情導致焦慮，台東基督教醫院醫師提供「安、靜、能、繫、望」5字口訣。圖／東基提供

疫情起起伏伏，連帶影響民眾情緒，台東縣有診所醫師短期歇業出國，坊間也傳出局部拒診說法。台東縣衛生局表示，目前醫護人員抗體已經生效，有醫師短期出國探親或遊玩、參與學術討論，但已返台看診；如因旅遊史或設備等無法看診，轉介都算合理，但無故拒診可向衛生局反映。

許多民眾在疫情期間都出現輕微焦慮現象，如有人外出後就覺得有喉嚨乾澀、頭痛等現象，但過幾小時後就恢復正常，坊間傳身心科看診人數增加，但台東基督教醫院卻表示看診人數反而少了三分之一。

東基身心科醫師林泰穎說，醫院病人減少居多，因東基病患屬性以焦慮、憂鬱居多，病人對疫情敏感度較高，反而不敢進醫院，增加的部分或許是在診所。

近來疫情嚴峻，全國三級疫情警戒已逾1個月，民眾心情難免受影響。林泰穎提醒出現身心症病患要主動求助，並分享「安、靜、能、繫、望」5字口訣。

林泰穎說，「安」是讓自己保持在身心安全環境當中；「靜」讓自己心情平穩，深呼吸、放鬆、休息或睡覺都可；「能」是即使無法控制大環境，但仍可掌握生活小細節，如滑手機、找有興趣的事情做，控制生活步調；「繫」保持聯繫，不讓自己孤單承受情緒；「望」懷抱希望，減少聽聞負面消息。

疫情 衛生局 台東

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