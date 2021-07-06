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罹癌還出現身心症兩頭煎熬 癌友主動求助治療有成
台東縣癌症病患 「阿美」經歷去年生死拔河，開始恐懼進醫院，每當要回診覺總是焦慮，求助東基身心科， 1年來治療走出心靈低谷，呼籲癌友「感覺心靈不對，就要求救」 ，以免身體、心理都受苦而崩潰。
61歲的阿美2019年久咳不癒，檢查後確診罹患鱗狀上皮細胞肺癌，且已轉移其他器官，去年中癌細胞危及心臟曾手術治療。她受不了台北、台東長途奔波，轉診回東基血液暨腫瘤內科治療。
「踏進醫院都需要勇氣」，她說，病情起起落落，最擔心化療前白血球指數太低不能住院治療；順利住院，又覺得合居病房吵雜。最後才踏進醫院就覺得渾身不對勁，甚至經過醫院就害怕，獨處經常不自覺掉眼淚，主動向癌症諮詢中心專員求助後，轉介至身心科門診。
門診時，她焦慮症狀嚴重，聞到旁人聞不到的藥水味，住院化療覺得度日如年。東基身心科醫師林泰穎以抗憂鬱劑治療，但她難以適應副作用，又改採心理治療，逐漸進步。
她說，初期只要談起生活就想哭，後來重拾閱讀與繪畫興趣，用畫筆抒發心情，隨著圖畫顏色由灰暗到鮮明，生活中正向開始取代負向。
林泰穎表示，求助身心科的癌症病人以焦慮、憂鬱等情緒困擾居多，通常病人認為罹癌對家庭造成負擔，對家人抱歉，對未來徬徨，倍受煎熬，與家人相處退縮，無法穩定工作，嚴重會出現幻覺或妄想。治療焦慮、憂鬱可以藥物配合心理治療，透過臨床心理師陪伴引導，找出病因。
臨床心理師潘序彊說，通常會先協助病患釐清焦慮來源，重新建立新的期待與目標，引導學習自我肯定，讓阿美感受可繼續努力的事情，而非只是擔心未來、為過去懊悔。
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