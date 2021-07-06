快訊

日本宣布追加贈113萬劑AZ疫苗 後天運送來台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關島打疫苗首航！ 雄獅：49歲以下占7成、最愛這疫苗

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
關島示意圖。圖／雄獅旅遊提供
關島示意圖。圖／雄獅旅遊提供

因應近期旅客赴關島需求增加，雄獅旅遊率先展開關島直航佈局，推出5天至22天機加酒商品，首班直飛航班今天上午9時正式啟航。雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，49歲以下族群占逾七成，旅客最愛莫德納、輝瑞疫苗。

雄獅關島機加酒首航航班為長榮航空BR20，預計於上午9時00自桃園機場起飛，當地時間下午2時55抵達關島。游國珍表示，今日的旅客中，以「20至29歲」及「40至49歲」兩族群為最大宗，各佔21.1%，整體而言，49歲以下族群佔近73%，年齡層屬青年及中壯年居多，研判是因為疫苗施打排序較後，對於疫情感憂心，希望能提早施打疫苗，或是因公務需求要經常出國者。

疫苗選擇部分，游國珍說，今天出發約90位客人，其中只有兩位沒有施打疫苗，剩下有多達38%旅客希望施打莫德納疫苗，其次分別為輝瑞疫苗34%及嬌生疫苗23%，另有3%旅客選擇本次不施打疫苗，有點「超乎預期」，大多數旅客在只施打一劑疫苗的條件首航之下，未必會以嬌生疫苗為首選。

游國珍說，可能跟旅客信心度有關，也有可能旅客想事先施打一劑產生一定保護率，再回台接種第二劑，但詳細原因不清楚。

游國珍說，雄獅旅遊首波7月6、10、14、18日出發的五天四夜機加酒商品，439席已全數完銷；7月22日推出Long Stay的22天機加酒商品收訂已超過8成，近期即將額滿，加碼於7月26日、8月12日出發22天之預購商品目前持續報名中，總計報名人數約80人；7月27日及8月2、8日推出的7天機加酒商品預購，總報名人數約300人，仍持續進單中。十個趟次若全部銷售完成，大約1489席機位。

至於現在去關島打疫苗熱度是否為高點？游國珍說，目前只有美國跟關島有開放給外籍客打疫苗，預期有些本來想去美國打疫苗的轉去關島。趨勢會視國內施打疫苗覆蓋率跟政策，還有國外對外籍客施打疫苗的態度影響，目前觀察7月仍是去關島高峰，8月需求會不會下降，還在觀察。

游國珍也說，如果第四季疫情受控制，國內陸續針對國人出國或是回程免除隔離限制措施，相信跨國入境會露出曙光，有復甦機會。

雄獅表示，目前關島的餐廳、商店以及各大景點皆已經陸續開放，針對自由行的旅客，建議可以選擇參加當地旅行社推出的觀光行程，包含前往秘境法伊法伊海灘，體驗浮潛、獨木舟等水上活動，或是來一趟市區及南部觀光導覽，由專業導遊介紹戀人峽、拉提石公園等著名景點。

因應近期旅客赴關島需求增加，雄獅旅遊率先展開關島直航佈局，推出五天至22天機加酒商品，首班直飛航班今天正式啟航。圖／雄獅旅遊提供
因應近期旅客赴關島需求增加，雄獅旅遊率先展開關島直航佈局，推出五天至22天機加酒商品，首班直飛航班今天正式啟航。圖／雄獅旅遊提供

嬌生疫苗 關島

延伸閱讀

關島直飛班機起航 雄獅：49歲以下旅客占比逾七成

關島首航今啟程！近四成旅客想打莫德納 也有人不打疫苗

淡水警娃娃變裝醫護 長者打疫苗兼反詐騙

關島入境免隔離帶動自由行買氣 雄獅宣布加開3航次

相關新聞

氣象局解惑台北颳強風 中部以北今明兩天防午後大雨

熱帶性低氣壓正在減弱。中央氣象局說，受到外圍環流影響，中部以北午後慎防大雨，其中以今明兩天降雨時間較長，北部午後雷陣雨可...

關島首航今啟程！近四成旅客想打莫德納 也有人不打疫苗

關島首班直飛航班今（6）日啟航，長榮航空BR20預計於上午9:00自桃園機場起飛，當地時間14:55抵達關島。雄獅旅遊表...

熱帶性低氣壓擦邊過！2縣市大雨、屏東恐吹10級強陣風

熱帶性低氣壓正擦邊過台灣。收到外圍環流影響，中央氣象局目前針對兩縣市發布大雨特報，同時針對屏東發布陸上強風特報。中央大學...

「台語書寫」盛行？《小王子》台語版能彌補語言空缺嗎？

以台語為書寫內容的文學小品，近日似乎成了顯學，這恐怕是經歷過「說台語要罰錢」那禁錮年代者所無法想像的。本文聚焦在兩本書：第一本是阿尼默的台語詩繪本《情批》，第二本是蔡雅菁譯寫的台語版《小王子》。

拉近疫情下的距離 醫學生號召用故事溫暖醫療場域

新冠肺炎疫情爆發初期，由於民眾對病毒的未知，與醫療形成一道牆，無形的隔閡造成彼此間的誤解，導致醫療暴力屢見不鮮。兩名醫學...

影／關島疫苗觀光首發 今早機位近全滿

今天一早六點前桃園機場第二航廈擠滿了要搭機前往關島的旅客，旅行社也派員跟民眾確認機加酒的相關事項及文件，隨後六點報到櫃台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。