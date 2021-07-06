關島打疫苗首航！ 雄獅：49歲以下占7成、最愛這疫苗

因應近期旅客赴關島需求增加，雄獅旅遊率先展開關島直航佈局，推出5天至22天機加酒商品，首班直飛航班今天上午9時正式啟航。雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，49歲以下族群占逾七成，旅客最愛莫德納、輝瑞疫苗。

雄獅關島機加酒首航航班為長榮航空BR20，預計於上午9時00自桃園機場起飛，當地時間下午2時55抵達關島。游國珍表示，今日的旅客中，以「20至29歲」及「40至49歲」兩族群為最大宗，各佔21.1%，整體而言，49歲以下族群佔近73%，年齡層屬青年及中壯年居多，研判是因為疫苗施打排序較後，對於疫情感憂心，希望能提早施打疫苗，或是因公務需求要經常出國者。

疫苗選擇部分，游國珍說，今天出發約90位客人，其中只有兩位沒有施打疫苗，剩下有多達38%旅客希望施打莫德納疫苗，其次分別為輝瑞疫苗34%及嬌生疫苗23%，另有3%旅客選擇本次不施打疫苗，有點「超乎預期」，大多數旅客在只施打一劑疫苗的條件首航之下，未必會以嬌生疫苗為首選。

游國珍說，可能跟旅客信心度有關，也有可能旅客想事先施打一劑產生一定保護率，再回台接種第二劑，但詳細原因不清楚。

游國珍說，雄獅旅遊首波7月6、10、14、18日出發的五天四夜機加酒商品，439席已全數完銷；7月22日推出Long Stay的22天機加酒商品收訂已超過8成，近期即將額滿，加碼於7月26日、8月12日出發22天之預購商品目前持續報名中，總計報名人數約80人；7月27日及8月2、8日推出的7天機加酒商品預購，總報名人數約300人，仍持續進單中。十個趟次若全部銷售完成，大約1489席機位。

至於現在去關島打疫苗熱度是否為高點？游國珍說，目前只有美國跟關島有開放給外籍客打疫苗，預期有些本來想去美國打疫苗的轉去關島。趨勢會視國內施打疫苗覆蓋率跟政策，還有國外對外籍客施打疫苗的態度影響，目前觀察7月仍是去關島高峰，8月需求會不會下降，還在觀察。

游國珍也說，如果第四季疫情受控制，國內陸續針對國人出國或是回程免除隔離限制措施，相信跨國入境會露出曙光，有復甦機會。