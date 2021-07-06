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防疫宅在家肩頸腰酸背痛到不能動？中醫「小扁針」有解

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
防疫宅在家肩頸腰酸背痛到不能動？中醫「小扁針」有解。記者周宗禎／翻攝
防疫宅在家肩頸腰酸背痛到不能動？中醫「小扁針」有解。記者周宗禎／翻攝

許多人防疫在家上班上課缺乏運動，長時間看電視或3C螢幕，肩頸酸痛暴增；奇美醫學中心中醫部日前引進「小扁針」療法，骨傷科主任任東輝今天發表療法成果，有鬆解枕下肌群緊繃、治療肩頸痠痛明顯功效。

任東輝舉出案例：65歲鄭姓上班族長期低頭滑手機用電腦，頸部僵硬、抬頭低頭困難，肩關節也緊繃，屈伸活動受限，甚至常頭暈頭痛，睡不安穩白天疲累不堪，診察發現枕下肌群緊繃，肩關節周圍軟組織沾黏，每周一次小扁針療法，搭配舒筋活絡中藥，三周緊繃痠痛明顯改善，疲累感減輕也不頭暈頭痛，睡較安穩生活品質改善。

健保署統計，國內肩頸痠痛盛行率達55%，且漸升高；任東輝指出，肩頸背痛據統計全球發生率18至23%，再發率也高達41至65%。以久坐上班族與久站護理師盛行率較高。在中醫屬長期生活緊張、姿勢不良和氣血筋骨活動失調而引起慢性頑固性痠痛的「勞損」，一般治療效果不彰時，又稱「小針刀」的小扁針，可直接鬆解沾黏、疏通氣血，恢復關節運動功能，不過有高血壓、糖尿病、冠心病者、懷孕或凝血功能不全者，需評估是否適合這種療法。

小扁針是將一般針灸針的針尖改為寬度0.45mm的扁形刀刃，融合「針」與「刀」兩者特色及優點，是衛福部所認定有效且安全療法。可治坐骨神經痛、腰痠背痛、手腳麻木、膏肓痛、五十肩、網球肘、高爾夫球肘、關節炎、各種筋 骨痠痛新傷、舊傷、西醫建議開刀治療或長期治療但效果不佳痠痛。

任東輝表示，小針刀治療時間短僅數分鐘，不過要自費，因是特製針具，醫師需經嚴格訓練與臨床實習，並非每個中醫師都會。施針後服用藥液包「消腫退癀湯」4至6包效果更好，可促進軟組織修復，預防傷口發炎。施針後3至7天傷口疼痛或瘀青屬正常現象，瘀青會消退並改善痠痛，無需擔心。因病情治療次數不一，輕症1至3次就有八成以上效果，做一次觀察7天左右。

防疫宅在家肩頸腰酸背痛到不能動？中醫「小扁針」搭配中藥治療有解。記者周宗禎／翻攝
防疫宅在家肩頸腰酸背痛到不能動？中醫「小扁針」搭配中藥治療有解。記者周宗禎／翻攝
防疫宅在家肩頸腰酸背痛到不能動？中醫「小扁針」有解。記者周宗禎／翻攝
防疫宅在家肩頸腰酸背痛到不能動？中醫「小扁針」有解。記者周宗禎／翻攝
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防疫宅在家肩頸腰酸背痛到不能動？中醫「小扁針」有解。記者周宗禎／翻攝

中醫 頭痛 上班族

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