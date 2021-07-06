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關島首航今啟程！近四成旅客想打莫德納 也有人不打疫苗
關島首班直飛航班今（6）日啟航，長榮航空BR20預計於上午9:00自桃園機場起飛，當地時間14:55抵達關島。雄獅旅遊表示，首航班機旅客，年齡在49歲以下佔比約73%，疫苗選擇以莫德納及輝瑞為主，而非僅需施打一劑的嬌生疫苗。因此，業者看好長天數旅遊商品需求，也推出「long stay 22天機加酒」的產品。
雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，關島首航以「20至29歲」及「40至49歲」兩族群為多，約各佔兩成，整體來看，49歲以下族群佔逾七成，研判是因疫苗施打排序較後，對於疫情感到憂心，希望能提早施打疫苗，另一原因是因公務需求要出國者。
在疫苗選擇的部分，有近四成旅客希望施打莫德納疫苗，輝瑞疫苗佔三成四，嬌生疫苗兩成三，也有3%的旅客在此行不施打疫苗。
游國珍指出，雄獅旅遊首波7月6、10、14、18日出發的5天4夜機加酒商品，439席已全數完銷；7月22日推出Long Stay的22天機加酒商品收訂已超過八成，近期即將額滿。此外，加碼於7月26日、8月12日出發22天的預購商品，目前持續報名中，總計報名人數約80人；7月27日及8月2、8日推出的7天機加酒商品預購，總報名人數約300人，仍持續進單中。10個趟次若全部銷售完成，大約1,489席機位。
業者表示，目前關島的餐廳、商店以及各大景點皆已陸續開放，針對自由行的旅客，建議可以選擇參加當地旅行社推出的觀光行程，包含前往秘境法伊法伊海灘，體驗浮潛、獨木舟等水上活動，或是來一趟市區及南部觀光導覽，由專業導遊介紹戀人峽、拉提石公園等著名景點。
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