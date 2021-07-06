高階綠茶婊再裝啊！十大女生覺得做作、男生卻心動融化的魔性行為
讓其他女生大翻白眼！
「綠茶婊」是種奇妙的生物，女生很討厭，男生卻往往看不太出來，甚至會因為她們的特色喜歡得不得了～綠茶們最讓人津津樂道的，就是總能無意或有意，看似「無意識」的精心置入各式各樣讓男生「不小心發現時會很心動」的小動作，怎麼看怎麼好可愛、超軟萌、太誘惑～心中小鹿活蹦亂跳了起來。
今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，就要帶大家來看看，哪些行為是女生看了白眼翻到天靈蓋，覺得真的是做作到不行，但在男生眼中卻心動不已的魔性舉動，這些也是綠茶們必備的技能之一啦！
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第10名：皺鼻打出可愛的噴嚏
打噴嚏是自然的生理反應，大部分時候噴嚏都是來得突然，通常打完才會意識到剛剛是否出現很醜的表情。
但綠茶婊的大腦彷彿可以預知噴嚏即將到來，在男生面前優雅做好表情管理，萌萌的皺鼻打出「聲音短促甜美」的噴嚏，獲得男生們「她怎麼連打噴嚏都這麼可愛」的讚嘆。
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第9名：無意識撩頭髮捲頭髮
「無意識」地在有男生的地方玩起自己的頭髮，就是讓對座的男孩心癢癢的絕妙行動之一～女孩們應該都有這種經驗吧！
只見纖纖素手、白嫩手指每隔幾分鐘就這裡撥一下，那裡撩過去，再伸出把頭髮捲一捲，宛如重出江湖的愛情魔髮師，勾引到清純男孩的心。在其他女生眼中整個就不知道在忙什麼，氣死！
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第8名：生氣跺腳叉腰哼哼喊
生氣就生氣，罵髒話、擺臭臉都是正常表現，想要讓男生融化成一攤水，綠茶們的生氣就要特別不一樣，搭配跺腳和手叉腰，還要講一些聽起來撒嬌多於火大的「氣話」，可愛的模樣就是要把對方收服。
運用得好的話，還會有越氣越惹人憐愛的情勢，天啊～這都是些什麼效果啊！
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第7名：45度角抬頭無辜表情
「抬頭無辜望」是個子嬌小女生的綠茶技能，仰望高大的男生，露出無辜惹人憐愛的表情，對很多男生來說，只會滿腦子覺得眼前這個女孩子怎麼那麼欠保護啊！
那個高個子女生就不能用了嗎？如果真的很想嘗試，雙方都坐下來的時候，還是可以試試看啦，重點是魔性的45度～
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第6名：用手撐下巴歪頭放電
綠茶婊招牌動作之一，就是聊著聊著不經意地用手托住下巴，輕輕歪頭，展現完美下顎弧線和性感頸部線條，「不小心」漏電讓男生看得魂不守舍。
雖然說這一切在女生眼裡看來始終意義不明，是眼角抽筋？是頭殼太重？不過女孩的想法不重要，只要能引誘到男生，這絕活就算成功了啦！
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第5名：低頭露出嬌羞的表情
臉兒紅紅彷彿眼中只有對方、頭低低不敢直視的模樣，總是有意無意撩撥了很多男生的心！
或許這樣的表情可以激發男性的憐惜之心，並且瞬間產生超man保護力？至今「低頭嬌羞表情」為何能擄獲大部分男生的心，還是讓許多女漢子百思不解啊！
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第4名：適時的可愛疊字撒嬌
不少做作女生超愛用疊字說話，不只綠茶，有的情侶也對此道著迷，舉個常被拿來調侃的例子：「親愛的大寶寶這家的麵麵會很辣辣嗎？」（白眼忍不住翻起來）
說話正常的女生完全不能理解，這種口語表達是哪一種文法？為什麼有些男生會對這種類似牙牙學語的說話方式如癡如醉，真的是讓人滿頭霧水！
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第3名：用軟萌奶音輕輕說話
妹子的標配就是可愛的聲線！許多男生對於女孩子輕聲細語的軟萌奶音毫無抵抗力，聽著就全身茫酥酥，理智早就不在線，只有女生才會「拳頭硬了」，都幾歲了還這樣講話是在幹嘛我就問！
有的綠茶平時一個樣，遇到男生就馬上服下嬌媚聲音的藥藥，直接變了一個人，還以為在變魔術呢～
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第2名：天然呆求保護的模樣
綠茶的大招之一，就是明明不是笨女生，但在男生面前自砍智商，從180變-810，裝呆才可愛！
這個可是有學問的，誘惑男孩們的呆，還必須呆得天然恰到好處，不然裝過頭被誤認為笨可就慘了，好傻好天真才是獲得呵護的至上之法啊！
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第1名：自然嘟嘴吐舌微誘惑
無論是人還是狗，吐舌頭的瞬間都莫名有種可愛的感覺（？）這招也是綠茶婊最具殺傷力的招式，如何不失清純的做作真的是一門要修練的功夫。
有些女生甚至會自然地加上嘟嘴，有意無意露出一小截舌頭，只能感嘆，綠茶們真的很懂這一招在心理學和視覺上有某種程度的誘惑力啊！
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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月03日至2021年07月02日，共三年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『女生覺得做作，男生卻會融化心動的舉動』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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