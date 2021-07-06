熱帶性低氣壓擦邊過！2縣市大雨、屏東恐吹10級強陣風

熱帶性低氣壓正擦邊過台灣。收到外圍環流影響，中央氣象局目前針對兩縣市發布大雨特報，同時針對屏東發布陸上強風特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天花東、恆春雨勢較大，務必留意。

中央氣象局說，熱帶性低氣壓1000百帕，今凌晨2時在北緯21.3度，東經120.6度，即在鵝鑾鼻南方80公里的海面上，向西北西移動，時速22公里。

氣象局說，熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短延時強降雨，今清晨至上午屏東、台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

此外，今清晨至上午恆春半島易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、東南部(含蘭嶼、綠島)、南部沿海空曠地區、大台北地區及澎湖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

吳德榮說，昨南部午後有局部大雷雨，高雄路竹區15至16時，雨量達104毫米，致道路短暫積水。昨日氣溫達警示標準有：台南後壁36.2度、嘉義東區36.1度、宜蘭羅東鎮36.1度，新北新店36.0度，金門36.1度。

吳德榮說，熱帶低壓處在大低壓環流的東北側，有偏大的垂直風切，其路徑通過台灣及呂宋島之間，又受到陸地限制，因此無發展；「烟花」還得再等好一陣子才用得上。

吳德榮說，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在恒春南方海面，向西北朝福建前進；巴士海峽、台灣海峽南部航行船隻應注意。

吳德榮說，最新美國系集模式(GEFS)模擬顯示，南海另一低壓未來大致朝海南島前進，發展亦受限、對台無影響。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日熱帶低壓外圍雲系影響，東半部及屏東有局部陣雨，花東及恒春半島有較大雨勢；地形影響偶有較強陣風，仍應注意。

吳德榮說，西半部有局部短暫陣雨的機率。各地區氣溫：北部25至34度，中部25至34度，南部24至33度，東部23至31度。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明日已脫離熱帶低壓外圍，大氣不穩定，西半部午後有局部雷陣雨。

吳德榮說，周四至下周一盛行東南風，各地晴朗炎熱，高溫約在36度左右，要防曬、防中暑；大氣仍不穩定，西半部午後有局部雷陣雨的機率，主要在山區，偶爾影響部分平地。