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新加坡更新疫苗接種指引 打完一周內別做激烈運動

解除三級警戒後藝文場館怎麼做？ 博物館傾向預約制

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
北美館人氣大展「塩田千春：顫動的靈魂」開幕後吸引大批人潮，館方已宣布展期延長到十月，解除三級警戒後將全面採預約制。記者陳宛茜／攝影
北美館人氣大展「塩田千春：顫動的靈魂」開幕後吸引大批人潮，館方已宣布展期延長到十月，解除三級警戒後將全面採預約制。記者陳宛茜／攝影

7月12日若順利解除三級警戒，文化界評估也是從三級降為二級，須遵守室內人數不超過一百人的限制。目前博物館、美術館多規劃以預約制控制進場人數，表演場館則開放咖啡館圖書館等公共空間，表演節目因人數限制不敷成本，即使解封也傾向取消演出。

文化部表示，針對博物館、美術館、電影院、表演場館、電影電視節目拍攝等不同性質的藝文場館，都分別訂定嚴謹的防疫指引，陸續送中央流行疫情指揮中心討論中。後續將配合行政院及指揮中心整體規劃及核定情形，提供各藝文場館據以訂定因應計畫後，確實落實執行。

國立台灣史前文化博物館館長王長華表示，目前規劃兩種方式，一種是預約制，一種是分時段場次，一旦人數夠了就停止入場。她舉例，南科考古館的人骨展「我們活過：考古人骨遺骸暨墓葬展」題材精彩，預計會吸引人潮，採預約制入場；而如台東卑南文化公園則採分時段場次控管人數。

北美館人氣大展「塩田千春：顫動的靈魂」開幕後吸引大批人潮，北美館表示，啟封後預計預計全面採取預約制。故宮則表示，重新開放初期將停辦導覽等增加群聚及接觸風險的活動，後續再視指揮中心之指引滾動調整。

表演節目若遵守百人以下的觀眾限制，不敷成本。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，七月份表演節目幾乎全部取消，解除三級後將先開放兩廳院的咖啡館、圖書館等公共空間，並與表演團隊保持聯繫討論演出意願，滾動式調整。

咖啡館 博物館 圖書館

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