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「烟花」輕颱尚未發布 日月潭天空已是一片火燒雲彩

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
準輕度颱風「烟花」尚未形成，但日月潭上空出現由黃到紅的雲彩，如同火燒雲情景。圖／讀者提供
準輕度颱風「烟花」尚未形成，但日月潭上空出現由黃到紅的雲彩，如同火燒雲情景。圖／讀者提供

準輕度颱風「烟花」，雖尚未發布為今年第6號颱風，但熱帶性低氣壓的外圍雲系，傍晚太陽西下的時候，已開始籠罩日月潭的上空，天空一片由黃到紅的雲彩，像是火燒天空的火燒雲情景，讓居民贊嘆不已。

氣象專家稱火燒雲的景象，其實就是「霞」，雖然朝霞與晚霞每天都有，但不是經常有如此繽紛的色彩，要當台灣附近有低壓系統存在時，出現的比例才會很高，一般火燒雲會出現在日出與夕陽中，主要是因低壓系統周圍會伴隨沉降氣流，抑制懸浮微粒的揚起，讓天空的能見度比較高。

而日月潭因水氣充足，地形開闊完整，雨後不但經常出現彩虹，在太陽光線充足時，甚至會山現相對應的「霓」虹，而當低壓下沉氣流抵台，天空繽紛亮眼的「火燒」的程度相形就會更加明顯，特別是當太陽接近地平線時，會將積雲底部映照得更加通紅，如同火燒一般。

中央氣象局指出，熱帶性低氣壓準輕度颱風「烟花」，目前在鵝鑾鼻東南方360公里的海面上，向西北西移動，時速34公里，請在巴士海峽、台灣東南部海面航行及作業船隻特別注意，一旦發展為颱風，就會立刻發布海上颱風警報。

準輕度颱風「烟花」尚未形成，但日月潭上空出現由黃到紅的雲彩，如同火燒雲情景。圖／讀者提供
準輕度颱風「烟花」尚未形成，但日月潭上空出現由黃到紅的雲彩，如同火燒雲情景。圖／讀者提供
準輕度颱風「烟花」尚未形成，但日月潭上空出現由黃到紅的雲彩，如同火燒雲情景。圖／讀者提供
準輕度颱風「烟花」尚未形成，但日月潭上空出現由黃到紅的雲彩，如同火燒雲情景。圖／讀者提供

颱風 日月潭 巴士

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