打完疫苗可以捐血嗎？莫德納可以 AZ暫緩14天

我國自7月1日起擴大接種新冠肺炎疫苗至第八類對象，累計接種251萬8860人次。但也些民眾可能因剛打完疫苗而對捐血有些遲疑，血液基金會業務處處長洪英聖表示，若是接種AZ等腺病毒疫苗，需要暫緩14天才能捐血；但如果接種的是莫德納等mRNA疫苗則沒有限制，接種完就能捐血。

依據血液基金會的統計，目前全國A、B、O和AB型都偏低，約在五到六天的庫存量；而台北捐血中心則只有四到五天的庫存。

洪英聖表示，三級警戒疫情以來，捐血量減少，且因為害怕人群多的地方會群聚，許多單位也沒有辦捐血活動，對於血液庫存都有影響。

他說，雖然現在捐血的人有回歸近七、八成，但隨著疫情趨緩，各醫院的常規手術也逐步恢復，因此用血量回到疫情前的八、九成，因此血液庫存量仍然不夠。

但打完疫苗後究竟能不能捐血？洪英聖表示，由於目前接種疫苗者主要都是高齡者，因此還沒有因為疫苗因素影響捐血，但預期往下開放到年輕族群時，恐會影響捐血意願。

以台北中心資料來看，6月12日至7月5日，共有2768人打完AZ疫苗想要捐血而不能捐，14天之後陸續有些人有再來捐。

血液基金會依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）的建議，接種AZ疫苗後須等14天才能捐血，但接種莫德納疫苗後，可以馬上捐血。

長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，雖然各國對於腺病毒是否為活性病毒有所歧異，如美國就認為不會再複製認定為一般疫苗。但因為在一些動物試驗中，仍看到在其他器官上發現病毒，因此國內專家有些擔心，認為接種後等兩個禮拜比較保險。

至於mRNA疫苗因為採用的只是蛋白質片段，不會複製、繁殖，因此認為接種後即可捐血。但黃玉成說，由於這些都是新的疫苗，目前仍在搜集更多的科學證據，之後還有可能滾動調整相關規定。