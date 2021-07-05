全聯北高4門市將導入環保袋自動租借機、資源回收機

近年環保與永續發展議題越來越受重視，自帶咖啡杯、自備購物袋也已成為許多民眾的日常習慣。全聯觀察，雖然主力消費客群已具備良好的環保意識，但還是會遇到未自備購物袋，獲釋非預期性進入超市消費的狀況，為了鼓勵消費者一同減塑，今年將與台北市、高雄市環保局合作，在門市放置環保系列機器「環保袋自動租借機」及「資源回收機」，鼓勵消費者購物時自備環保袋、隨手做好保特瓶回收，落實塑膠減量的目標。預計7月下旬在台北「松山健康店」與新開幕門市，以及高雄市「左營海總店」、「三民陽明店」，設置環保系列機台，共同為環境貢獻一份心力。

民眾只要將50元押金投入「環保袋自動租借機」，即可索取環保性質的茄芷袋，日後在回到門市退換押金，或者自留當做日常的環保購物袋。未來更計畫導入「環保餐具自動租借/歸還機」等環保機台，讓民眾從生活中自然養成環保習慣。同時，在高雄市「左營海總店」、「三民陽明店」設置「資源回收機」，只要將保特瓶清潔乾淨並撕除外層包裝模，投入機台入口即可完成回收。

而全聯也在一次性塑膠袋進行改革，2018年付費塑膠袋厚度0.06mm改為0.045mm，加上顧客也減少索取，統計近5年一次性塑膠袋、生鮮耐熱袋單店平均減少60%。且有越來越多民眾透過PX Pay快速結帳付款，2020年雲端發票使用率達到近35%，減少1.6億張紙本發票的使用量。