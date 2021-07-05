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暑假在家好無聊？ 荒野推「親子線上共讀」說節能故事

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
荒野保護協會推出「搭上節能故事車・夏日親子線上共讀」活動。圖／荒野保護協會提供
荒野保護協會推出「搭上節能故事車・夏日親子線上共讀」活動。圖／荒野保護協會提供

今年暑假因為疫情導致許多活動取消，孩子只能待在家防疫，由能源局指導、工業技術研究院及荒野保護協會共同舉辦的「搭上節能故事車・夏日親子線上共讀」活動，將於7月7日至8月28日展開，每周三及每周六上線，總共16場，由節能故事車導覽員「鈴噹姐姐」看繪本說故事給親子聽，在家防疫不無聊。

「搭上節能故事車・夏日親子線上共讀」將由「鈴鐺姐姐」擔任故事車導覽員，透過適合親子共讀的繪本書，講述環境、自然、節能減碳相關的故事，並引領親子討論繪本人物遇到什麼問題，以及可以如何解決。故事還會介紹生活中簡單又可以實踐的節能手法，讓親子一起愛護環境、節能減碳。

荒野保護協會表示，本次節能故事車將固定在7、8月的每周三中午12時30分至下午1時30分，以及每周六的上午11時至中午12時登場，一周2場，總計16場次，在荒野保護協會youtube頻道線上直播，可以看繪本聽故事，還可以跟「鈴鐺姐姐」線上互動，無論電腦、平板、手機都可觀看。

荒野保護協會說，希望民眾透過線上節能推廣活動，在居家防疫同時也能落實節電新生活運動。詳情可上荒野官網活動網站查詢

親子 減碳 直播

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