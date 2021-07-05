暑假在家好無聊？ 荒野推「親子線上共讀」說節能故事
今年暑假因為疫情導致許多活動取消，孩子只能待在家防疫，由能源局指導、工業技術研究院及荒野保護協會共同舉辦的「搭上節能故事車・夏日親子線上共讀」活動，將於7月7日至8月28日展開，每周三及每周六上線，總共16場，由節能故事車導覽員「鈴噹姐姐」看繪本說故事給親子聽，在家防疫不無聊。
「搭上節能故事車・夏日親子線上共讀」將由「鈴鐺姐姐」擔任故事車導覽員，透過適合親子共讀的繪本書，講述環境、自然、節能減碳相關的故事，並引領親子討論繪本人物遇到什麼問題，以及可以如何解決。故事還會介紹生活中簡單又可以實踐的節能手法，讓親子一起愛護環境、節能減碳。
荒野保護協會表示，本次節能故事車將固定在7、8月的每周三中午12時30分至下午1時30分，以及每周六的上午11時至中午12時登場，一周2場，總計16場次，在荒野保護協會youtube頻道線上直播，可以看繪本聽故事，還可以跟「鈴鐺姐姐」線上互動，無論電腦、平板、手機都可觀看。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言