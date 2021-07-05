熱帶低壓逼近 農糧署公布可能受災的作物品項

農委會農糧署表示，依據中央氣象局資料，烟花颱風可能發布海上颱風警報，今、明(5日、6日)受外圍環流影響，台灣東南部及恆春半島等地區影響較大，有陣雨或雷雨、局部大雨發生的機率。該署籲請農民密切注意天氣動態，做好農作物災害防範措施，另大雨過後田間濕滑，於進行復原措施時，務請注意自身安全。

農糧署表示，國內一期作水稻，高屏地區大部分已收割完畢，部分早植稻已開始插秧；中部地區進入收穫盛期；花東地區已進入收穫尾聲，請各農友注意氣象預報資訊，已成熟稻穀及早利用放晴時進行收穫，尚未達收穫期者，請農友在豪雨過後儘速排乾田間積水並加強病蟲害防治。農糧署已輔導各公糧業者預為建立濕稻穀協力烘乾機制，倘有烘乾濕穀不及情形，即啟動該機制，調運公糧稻穀至其他業者處，協助烘乾以為因應。

農糧署表示，預估受災風險較大作物，高屏地區為香蕉、木瓜、蓮霧、番石榴、芒果、紅龍果、檸檬、豆類蔬菜、葉菜類、花卉等；花東地區為香蕉、番荔枝、鳳梨、芒果、洛神葵等，籲請正值採收作物產區的農民提早做好防範準備。正值收穫期葉菜應儘速採收，以減少損失，請農民團體協助農民將增加採收蔬菜購貯入庫冷藏，再配合市場之需求供貨。

此外，已屆採收期水果，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場之需求供貨。雜糧作物部份，應加強田間排水，避免遭受淹水。其他正值生育期的文旦柚、龍眼及瓜果類蔬菜，則應加強枝幹枝條之固定，以防止落果或枝條斷裂現象。

農糧署說，如有發生焚風現象，農友必須儘速噴水灌溉以提高濕度。至於採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視設施結構及覆蓋資材穩固性，如有破損應及早維修。

農糧署說，已通報各直轄市、縣(市)政府密切注意並宣導相關防範措施，後續倘有災情顯現，請農民主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。