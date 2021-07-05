226K挑戰超鐵夫妻十字韌帶斷裂 鐵人醫師治療重返賽場

226超級鐵人夫妻檔，因為運動傷害，先後都發生膝關節後十字韌帶斷裂，遇到也是超級鐵人的安南醫院骨科醫師方啟榮，協助兩夫妻完成十字韌帶移植手術，經過一年多的努力復健與訓練，夫妻兩人終於回到喜愛的賽場，拿下好成績，相當不容易。

這對夫妻都是226超級鐵人賽事的好手，過去經常拿到比賽的獎項，什麼是226超級鐵人賽事？方啟榮解釋，就是結合游泳3.8公里和自行車180公里跟跑步42.195公里，例如泳渡日月潭後再騎自行車至高雄，然後在高雄再跑一個馬拉松，總距離達226公里之多，故稱226超級鐵人比賽。

一般人完成3項中的一項，體力都已經達到極限，要連續完成三項，幾乎是挑戰不可能中的可能，夫妻兩人的體力與耐力可以想像，但可能也是因為經常讓身體處在超量的操練中，夫妻兩人先後十字韌帶斷裂，一度無法參賽，讓兩人相當難過。

方啟榮指出，十字韌帶損傷是運動場上常見創傷之一，尤其是具有衝擊性或是需急速變換步伐的運動如籃球、跆拳道、美式足球、足球及體操等運動。十字韌帶可分前十字韌帶、後十字韌帶，前十字韌帶斷裂原因主為突然改變方向、減速、落地扭轉與撞擊等情況，後十字韌帶斷裂主因是受到直接撞擊、過度彎曲膝蓋所致。

他表示，一般來說，後十字韌帶斷裂是不一定需要手術治療的，藉由良好復健及保守治療也是治療選擇之一，但很難再進行激烈運動。

由於方啟榮自己也是226超級鐵人的賽者，在與兩夫妻討論後，得知兩人希望日後仍能繼續留在賽場上的願望，為兩人先後動了韌帶移植手術，術後並叮囑兩人一定要耐住性子，不能急於回到賽場上，可能增加韌帶鬆弛的風險。