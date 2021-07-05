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南市椪柑、柳橙及左鎮竹筍災損 明起現金救助申請

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
高溫乾旱，南市左鎮區竹筍災損，明起現金救助申請。圖／台南市政府農業局提供
高溫乾旱，南市左鎮區竹筍災損，明起現金救助申請。圖／台南市政府農業局提供

日前旱象造成南市椪柑、柳橙結果及左鎮竹筍（綠竹筍除外）出筍不佳，農委會今公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，凡符合此項災害救助資格農戶，7月6日至8月4日止，速向土地所在地公所提出申請，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

台南市長黃偉哲指出，農委會「疫情期間農業天然災害救助申請及現勘作業防疫指引」調整如下，一、農業天然災害救助受理申請為公告翌日起30日內，假日得不受理。二、受理方式增列得以郵寄、傳真、電子郵件或電話方式申請。三、受理低利貸款申請期間為受災證明書核發翌日起35日內。

農業局長謝耀清說，此次公告椪柑及柳橙災損每公頃救助7萬5千元，左鎮非屬森林副產物竹筍（綠竹筍除外）災損每公頃救助3萬6千元，符合資格的農民請於7月6日起至8月4日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地，須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起35日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。

南市椪柑、柳橙災損，明起現金救助申請。圖／台南市政府農業局提供
南市椪柑、柳橙災損，明起現金救助申請。圖／台南市政府農業局提供

災損 農民 農委會

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