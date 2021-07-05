石門水庫蓄水量突破7成 鄭文燦嗨翻：桃園人辦到了

石門水庫蓄水量突破7成，截至今天中午12點，石門水庫蓄水率達74.6%，對比昔日久旱不雨、水情吃緊，桃園市長鄭文燦興奮在臉書表示「從7%到70%，桃園人辦到了」。不過石門水庫接下來必須供應二期稻灌溉用水，北水局提醒民眾仍需持續節約用水。

石門水庫目前大壩水位238.60公尺（滿水位245公尺）、蓄水量1億5130萬噸、蓄水率74.6%，經濟部日前宣布桃園市水情燈號，由減壓供水黃燈轉為水情提醒綠燈。

鄭文燦表示，去年久旱不雨，石門水庫蓄水率今年5月甚至只剩7%，是有史以來第二低，這段期間水情燈號從「綠」變「黃」再轉「橙」，市府超前部署整備措施，去年9月成立旱災緊急應變小組監控水情，並邀請中央單位參與市府抗旱應變會議研擬對策，包括多元水源調度、停灌補償及產業節水措施等，以減輕衝擊。

鄭文燦說，抗旱是中央與地方努力合作的可貴經驗，包括北水南調、加強開源節流等，加上6月梅雨鋒面降雨挹注石門水庫，才讓桃園順利度過缺水危機；另外陸軍第六軍團五三工兵群從3月19日動員整備清淤，73天清淤量共20萬立方公尺，目前蓄水量超過70%，比去年同期更多。

雖然石門水庫水情變佳，但接下來必須供應二期稻灌溉用水，所需水量不少，北水局副局長郭耀程表示，經過和農水署石門、桃園管理處討論，二期稻預計1.25億噸灌溉用水，會先以埤塘、河水等水源取用，後續水量若有不足，再由水庫供水，預計7月11日開始給水灌溉。