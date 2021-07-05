露營地違法亂象多 陳椒華批觀光局修法草率

露營成為近年國人的休閒新選擇，但露營場地的土地使用及設施興建，卻也衍生不少亂象。時代力量立委陳椒華今舉行記者會表示，因應露營場合法化的「非都市土地使用管制規則」修法，交通部觀光局近期再召開一次會議即要定案，過於草率，且此修法只是為了放行大多數小型露營場合法，並得免經許可興建設施，卻無法處理安全疑慮的露營場，應暫緩修法，並研議另立專法納管。

陳椒華指出，露營場地多為非法經營，位於災害敏感區域，對國人生命威脅甚大，政府應正視為「露營產業」，從土地使用角度擬定整體發展規畫，納入國土計畫長遠思考，兼顧環境及產業永續發展，並啟動危險區域露營場退場及引導業者正確發展的管理機制，「但目前不但沒有類似擘畫，也看不到有魄力的法源」。

陳椒樺說，此次消極的修法放寬非都管規則，讓違法露營場佔比最高的農牧用地及林業用地，許可作「露營設施」使用，讓人直接聯想為就地合法，恢復農牧林用的難度也提高，更使亂象加劇，應暫緩修法，並健全露營場經營的前端審查與後端稽查機制，長遠來看更應另立專法，將露營產業納入國土計畫。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，既有露營區亂象叢生，如在集水區露營不顧水源保育、垃圾亂丟，甚至占用國有地，非都管規則不應草率修法放寬，其中「農牧林用地上各地露營場地品質與數量不同應保留彈性，讓地方政府因地制宜及總量管制」，但有的露營場是飛行傘露營基地，有的是在泛舟水域邊露營場，「彈性與總量管制」須更明確檢討附加用途規定，不應含糊無視生命安全以及環境保護問題。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭指出，交通部觀光局應先制定管理露營場的專法，將中央和地方的權責畫分清楚，引導地方政府因地制宜的管理和總量管制設定，過程中也應特別考慮原住民保留地的特殊性，另關於環境敏感區位是否能設置露營場，應協同目的事業主管機關上山實察，制定合理的設置規則。

環境法律人協會空間政策研究專員黃子芸說，當前正值「區域計畫法」體系過渡至「國土計畫法」體系期間，貿然放寬非都管容許使用項目，形成後續國土計畫功能分區土地使用管理上的漏洞，應暫緩急就章的草率修法，回歸國土規畫思考合理的管理機制。