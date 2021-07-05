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嘉市大醫院及西醫診所全加入視訊診療 破千人用過
本土疫情嚴峻，部分民眾不敢回診，健保署推「視訊診療」並擴大適用對象到一般慢性病病人；嘉義市政府於5月底三級警戒後，升級此服務，指定12家醫院、212間診所加入，已累積1224人使用過。有慢性病患認為可省去在醫院等候時間，稱讚服務不錯。
市府衛生局指出，目前全市所有大醫院、西醫診所都加入，中醫診所則22間、牙醫2間，民眾若想使用視訊診療，須先致電聯繫醫院或診所，再依指示進行，例如嘉義基督教醫院會發送簡訊，只要點開連結就能進行，診所則多通過LINE的視訊通話；診療完病人家屬再去領慢性處方籤，至藥局領藥。
衛生局表示，聖馬爾定醫院為例，包括眼科、皮膚科、風濕免疫、新陳代謝、精神內科、肝膽腸胃、家庭醫學、心臟內科及腎臟內科等9科別提供通訊診療服務，5月27日起實施至今，每天平均約10幾件，病人透過此方式回診後認為不錯，省去等候時間。
由於牙醫透過器材輔助看診，通訊診療相對不便，目前加入僅2間，嘉市牙醫公會理事長賴重志說，會加入視訊診療是想「把握機會服務民眾」，避免患者因疫情延遲治療，也參考美國曾推出的牙醫視訊診療模式，透過問診、瀏覽雲端就診記錄等，初步將患者分作急性症狀，或可使用藥物治療等2類，給適當醫治。
衛生局表示，先前視訊診療服務僅限居家隔離、居家檢疫等患者，因隔離可能出現過敏、發炎等跟新冠病毒無關的症狀，但不方便去就醫，也能進行看診，5月27日後健保署擴大服務範圍到慢性病人，市府指定更多醫院診所加入，推2.0版，累積1224人次運用通訊診療看診，大幅減少進出醫院的風險。
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