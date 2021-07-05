快訊

柯文哲拍板！北市7醫院免費PCR篩檢 「不限台北市民」

直播／今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市大醫院及西醫診所全加入視訊診療 破千人用過

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市醫院及診所加入視訊診療服務，圖為居家隔離的患者眼睛不適，醫師先開緩和藥物治療，建議隔離結束到院檢查。圖／嘉義市政府提供
嘉市醫院及診所加入視訊診療服務，圖為居家隔離的患者眼睛不適，醫師先開緩和藥物治療，建議隔離結束到院檢查。圖／嘉義市政府提供

本土疫情嚴峻，部分民眾不敢回診，健保署推「視訊診療」並擴大適用對象到一般慢性病病人；嘉義市政府於5月底三級警戒後，升級此服務，指定12家醫院、212間診所加入，已累積1224人使用過。有慢性病患認為可省去在醫院等候時間，稱讚服務不錯。

市府衛生局指出，目前全市所有大醫院、西醫診所都加入，中醫診所則22間、牙醫2間，民眾若想使用視訊診療，須先致電聯繫醫院或診所，再依指示進行，例如嘉義基督教醫院會發送簡訊，只要點開連結就能進行，診所則多通過LINE的視訊通話；診療完病人家屬再去領慢性處方籤，至藥局領藥。

衛生局表示，聖馬爾定醫院為例，包括眼科、皮膚科、風濕免疫、新陳代謝、精神內科、肝膽腸胃、家庭醫學、心臟內科及腎臟內科等9科別提供通訊診療服務，5月27日起實施至今，每天平均約10幾件，病人透過此方式回診後認為不錯，省去等候時間。

由於牙醫透過器材輔助看診，通訊診療相對不便，目前加入僅2間，嘉市牙醫公會理事長賴重志說，會加入視訊診療是想「把握機會服務民眾」，避免患者因疫情延遲治療，也參考美國曾推出的牙醫視訊診療模式，透過問診、瀏覽雲端就診記錄等，初步將患者分作急性症狀，或可使用藥物治療等2類，給適當醫治。

衛生局表示，先前視訊診療服務僅限居家隔離、居家檢疫等患者，因隔離可能出現過敏、發炎等跟新冠病毒無關的症狀，但不方便去就醫，也能進行看診，5月27日後健保署擴大服務範圍到慢性病人，市府指定更多醫院診所加入，推2.0版，累積1224人次運用通訊診療看診，大幅減少進出醫院的風險。

嘉市200多間醫院及診所加入視訊診療，圖為患者左手肘皮膚有症狀，醫師判定為嚴重帶狀皰疹，開立藥物治療。圖／嘉義市政府提供
嘉市200多間醫院及診所加入視訊診療，圖為患者左手肘皮膚有症狀，醫師判定為嚴重帶狀皰疹，開立藥物治療。圖／嘉義市政府提供

衛生局 牙醫 患者

延伸閱讀

議員憂六張犁恐破口？確診牙醫、耳鼻喉醫僅距450公尺

嘉市擴大篩檢枋山活動史市民 8人結果出爐皆陰性

嘉縣莫德納禁非縣民預約 嘉市：要填本市地址但難查核

嘉市連20天加零！莫德納搶翻 黃敏惠喊3次：需要疫苗

相關新聞

「烟花」颱風最快今生成！ 東南部、恆春半島嚴防大雨

在菲律賓海面上的熱帶低壓生成，預估最快今天會增強為第六號颱風「烟花」，目前在鵝鑾鼻東南方940公里的海面上，向西北轉西北...

「粉」味魅力無法擋 非比尋「腸」多滋味

從港到臺，從茶樓到飯店，聲名在外的「腸粉」儼然成為兩岸三地最為食客知悉的國民小食之一──口味無論甜鹹、時段不拘晨昏，只消一碟香噴端上桌，總令來人牽腸掛肚！

疫情罩頂戲院緊閉…竇娥冤不冤？話說從頭

疫情罩頂，戲院緊閉，各家片商無不面臨損益難關，紛紛推遲檔期。戲劇作為文學一類，不同於詩歌、散文、小說， 作的時候自由，讀的時候自由，須得通過商場機制檢驗，始能存活於當下，枉論見聞於後世。

線上看診卻實體領藥 便民服務大不便！遠距醫療做半套 醫病都心累

因應防疫，健保署火速推動「COVID-19遠距醫療」，但線上看診，卻得實體繳費、領藥，難道「遠距診療」只做半套？

採買、料理、上餐桌營造宅食好時光！防疫再苦也要好好吃飯

好好吃飯、好好生活，原是再簡單也不過，曾幾何時，竟成為人人最渴望的大事。

除了做藝術家還能為台灣做什麼？具整合力與參謀性格的藝術家紀嘉華

與紀嘉華訪談的當日，他人已一派輕鬆愜意地在工作室裡一邊為即將於10月在耿畫廊的個展做準備，這位同時具有藝術與建築學位的藝術家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。