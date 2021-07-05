中元普渡恐停辦 社福團體憂心沒供品送弱勢民眾將挨餓

7月12日能否解除防疫第三級警戒仍充滿變數，民間預料即使解除，也會設限防止群聚，絕大多數宮廟因此不敢決定如期舉辦中元普渡，社福團體叫苦不迭；樂林食（實）銀行今天表示，中元普渡物資可幫社福團體撐一年，萬一停辦，社福團體沒物資轉送弱勢民眾和家庭，大家日子都很難過。

二林鎮天人宮住持胡建雄說，疫情發生後，禁止信眾進入宮廟以免群聚，歷年中元普渡規模盛大，為了防疫，就算解封，能否再像以前那麼舉辦都還是未知數，8月22日是中元普渡日，宮廟到現在還不能籌備和對外發起活動，如果沒辦普渡就沒相關物資可送給社福團體。

樂林食（實）銀行的推手二林鎮長蔡詩傑指出，中元普渡物資占食（實）物銀行物資約六成，可幫社福團體撐一年，沒辦中元普渡的影響很大。

樂林食（實）物銀行執行長洪毓雯也說，社福團體收到中元普渡物資，依保存期限分類發送，罐頭類可讓弱勢民眾和家庭吃一年，麵食類半年，等農曆春節前的冬令救濟物資一來，社福團體就有短期物資可再發放，所以少了中元普渡物資讓弱勢民眾和家庭幾乎無以為繼。

樂湖Love食（實）物銀行也面臨相當困境，最近詢問往年捐贈中元普渡物資的宮廟，得到回覆不是「可能不辦」就是「如果要辦，規模縮小以免造成防疫破口」，規模縮小多少？宮廟預估「大概辦個幾桌表示心意」。

樂湖Love食（實）物銀行執行長楊佩欣表示，中元普渡物資可供樂湖至少撐半年，絕大多數宮廟傾向不辦，公司行號因疫情而營收減少，很多人減薪或放無薪假，景氣普遍不好的情況下，募款和勸募大宗物資相當困難，食（實）物銀行實在不知如可填補停辦中元普渡產生的物資來源大缺口。

彰化家扶中心主任王震光相對樂觀，他說，景氣差越差，民眾越是願意藉由多一點捐贈得到好運，就算不辦中元普渡，信徒也會像往年一樣甚至更多物資「寄附」宮廟，只是沒擺出大場面普渡，他相信中元普渡的物資可能比以前更多。