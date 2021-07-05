快訊

影／北市某社區傳熱區 議員呼籲快篩、打疫苗

特權疫苗？藍委爆食藥署疫苗造冊人數兩倍 施打率169%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南部、恆春半島注意！氣象局曝熱帶低壓最接近台灣時間

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
目前熱帶低壓正在鵝鑾鼻東南東方680公里海面上，會快速接近巴士海峽，周一晚上到周二是最接近台灣的時候。截圖自中央氣象局。
目前熱帶低壓正在鵝鑾鼻東南東方680公里海面上，會快速接近巴士海峽，周一晚上到周二是最接近台灣的時候。截圖自中央氣象局。

中央氣象局表示，受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，今（５日）晚起東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東沿海空曠地區將有９至１０級強陣風，基隆北海岸、東北部、臺南、高雄沿海空曠地區及大台北地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意；今日基隆北海岸、東北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海空曠地區易有較強陣風。

氣象局簡任技正伍婉華表示，未來一周天氣型台分為兩種類型，周一、周二受到熱帶系統影響，周三之後是受到太平洋高壓影響的天氣型態；周一周二兩天受到熱帶低壓或颱風外圍環流影響，各海面風力增強，東半部地區及南端天氣不太穩定；目前熱帶低壓正在鵝鑾鼻東南東方680公里海面上，會快速接近巴士海峽，周一晚上到周二是最接近台灣的時候。

伍婉華表示，熱帶低壓有增強空間為輕度颱風，氣象局就可能發布海上颱風警報，今明兩天會影響台灣，東南部海面、巴士海峽、西南部海面海域今明兩天風浪明顯增大，其他各點風力也會增強，基隆北海岸地區，東半部沿海地區、包括綠島蘭嶼、恆春半島和西南部沿海地區有長浪發生，這兩天避免海上活動。

她說，熱帶低壓外圍雲系漸漸接近東半部陸地，尤其台東恆春地區，天氣方面，東半部地區、恆春半島、南部山區陸續有陣雨或雷雨，尤其是台東、恆春，下雨時間長，宜蘭花蓮南部山區有時看到陽光，有時飄些雨；台東、恆春半島地區除了雨勢明顯、降雨時間常以外，今晚到周二會出現局部大雨；澎湖金門馬祖、南部北部各地區都是晴朗炎熱天氣型態，中午以後會有午後雷陣雨；預估下午午後雷陣雨，南部山區會有較大雨勢。

伍婉華表示，各地高溫炎熱，預估花東地區約32度高溫，澎湖、金門、馬祖約31度，西半部到東北部約34、35度左右，新北台北盆地，宜蘭山區河谷，花東縱谷等地，會有36度以上高溫；除了迎風面有雨外，其他地區都是高溫炎熱天氣型態。週三開始太平洋高壓影響，恢復晴朗炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。

恆春 高溫

延伸閱讀

熱帶低壓可能形成颱風 高雄15座滯洪池排空

「烟花」颱風最快今生成！ 東南部、恆春半島嚴防大雨

熱帶性低氣壓特報！ 氣象局：一旦成颱將可能發布海警

周日各地炎熱 氣象局發布高溫及大雨特報

相關新聞

「烟花」颱風最快今生成！ 東南部、恆春半島嚴防大雨

在菲律賓海面上的熱帶低壓生成，預估最快今天會增強為第六號颱風「烟花」，目前在鵝鑾鼻東南方940公里的海面上，向西北轉西北...

高鐵宜蘭站設址大戰 月底底定

高鐵擬延伸宜蘭，但至今未敲定站址，遲遲無法送環評審查。交通部規畫於四城、宜蘭車站、縣政中心、羅東「四擇一」，近日將啟動評...

「粉」味魅力無法擋 非比尋「腸」多滋味

從港到臺，從茶樓到飯店，聲名在外的「腸粉」儼然成為兩岸三地最為食客知悉的國民小食之一──口味無論甜鹹、時段不拘晨昏，只消一碟香噴端上桌，總令來人牽腸掛肚！

疫情罩頂戲院緊閉…竇娥冤不冤？話說從頭

疫情罩頂，戲院緊閉，各家片商無不面臨損益難關，紛紛推遲檔期。戲劇作為文學一類，不同於詩歌、散文、小說， 作的時候自由，讀的時候自由，須得通過商場機制檢驗，始能存活於當下，枉論見聞於後世。

線上看診卻實體領藥 便民服務大不便！遠距醫療做半套 醫病都心累

因應防疫，健保署火速推動「COVID-19遠距醫療」，但線上看診，卻得實體繳費、領藥，難道「遠距診療」只做半套？

採買、料理、上餐桌營造宅食好時光！防疫再苦也要好好吃飯

好好吃飯、好好生活，原是再簡單也不過，曾幾何時，竟成為人人最渴望的大事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。