南部、恆春半島注意！氣象局曝熱帶低壓最接近台灣時間

中央氣象局表示，受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，今（５日）晚起東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東沿海空曠地區將有９至１０級強陣風，基隆北海岸、東北部、臺南、高雄沿海空曠地區及大台北地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意；今日基隆北海岸、東北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海空曠地區易有較強陣風。

氣象局簡任技正伍婉華表示，未來一周天氣型台分為兩種類型，周一、周二受到熱帶系統影響，周三之後是受到太平洋高壓影響的天氣型態；周一周二兩天受到熱帶低壓或颱風外圍環流影響，各海面風力增強，東半部地區及南端天氣不太穩定；目前熱帶低壓正在鵝鑾鼻東南東方680公里海面上，會快速接近巴士海峽，周一晚上到周二是最接近台灣的時候。

伍婉華表示，熱帶低壓有增強空間為輕度颱風，氣象局就可能發布海上颱風警報，今明兩天會影響台灣，東南部海面、巴士海峽、西南部海面海域今明兩天風浪明顯增大，其他各點風力也會增強，基隆北海岸地區，東半部沿海地區、包括綠島蘭嶼、恆春半島和西南部沿海地區有長浪發生，這兩天避免海上活動。

她說，熱帶低壓外圍雲系漸漸接近東半部陸地，尤其台東恆春地區，天氣方面，東半部地區、恆春半島、南部山區陸續有陣雨或雷雨，尤其是台東、恆春，下雨時間長，宜蘭花蓮南部山區有時看到陽光，有時飄些雨；台東、恆春半島地區除了雨勢明顯、降雨時間常以外，今晚到周二會出現局部大雨；澎湖金門馬祖、南部北部各地區都是晴朗炎熱天氣型態，中午以後會有午後雷陣雨；預估下午午後雷陣雨，南部山區會有較大雨勢。

伍婉華表示，各地高溫炎熱，預估花東地區約32度高溫，澎湖、金門、馬祖約31度，西半部到東北部約34、35度左右，新北台北盆地，宜蘭山區河谷，花東縱谷等地，會有36度以上高溫；除了迎風面有雨外，其他地區都是高溫炎熱天氣型態。週三開始太平洋高壓影響，恢復晴朗炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。