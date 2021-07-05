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梅雨過後逾五成釀酒葡萄開口笑 農民苦得笑不出　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
釀酒葡萄和鮮食葡萄的生長周期不太一樣，今年梅雨遲到一個月，讓釀酒葡萄嚴重水傷。記者簡慧珍／攝影
釀酒葡萄和鮮食葡萄的生長周期不太一樣，今年梅雨遲到一個月，讓釀酒葡萄嚴重水傷。記者簡慧珍／攝影

梅雨解除台灣大旱，但集中半個月內下完今年上半年的雨量，造成彰化縣二林鎮釀酒葡萄嚴重損傷，全台種植面積和酒莊密度最高的釀酒葡萄產區，逾半數釀酒葡萄歉收，業者估計葡萄酒產量減半，面對氣候變遷的趨勢只能「窮則變，變則通。」

二林鎮農會總幹事邱士平指出，二林鎮昔日是公賣局契作釀酒葡萄的最大產區，停止契作後，部分農民轉型經營酒莊，目前釀酒葡萄種植面積約30公頃，無論酒莊密度和種植面積都是全台最多，今年梅雨嚴重傷害釀酒葡萄，業者和農民損失可觀。

二林鎮鵬群頂酒莊業者譚華光說，釀酒葡萄植株立春前後萌芽，生長120至130天開花結果，大概每年國曆6月底到7月初採收，今年上半年幾乎沒雨水，陽光充足，葡萄發育良好，沒料到梅雨遲到一個月，集中在15天內，每天上午大雨，下午放晴，使得釀酒葡萄嚴重裂果和腐爛。

金玉湖酒莊業者廖立興也說，今年大量而集中落下的梅雨嚴重損害釀酒葡萄，歉收狀況從五成到幾乎全軍覆沒，農民苦不堪言，各酒莊面對氣候變異只能想辦法應變，既然葡萄產量不足，及大雨期間葡萄吸飽水分，糖度、酸度下降，業者捨棄釀造法，改用蒸餾，預估葡萄酒產量比去年少一半。

作為水果的鮮食葡萄因農民調節產期，有的提早在11月、12月間催芽，翌年4月到5月採收，最遲的在立春後催芽，生長140天至150天，6月到8月初採收，今年早春葡萄不受梅雨影響，晚一點採收的雖也出現裂果等損傷，但農民剪除壞了的果粒，等雨後7天到10天果實中糖分回升時採收，品質也不差。

譚華光表示，釀酒葡萄有一定的萌芽時間點和採收日數，跟鮮食葡萄不一樣，所以農民盯著氣象預報，推測今年梅雨季的落點，可是今年很不一樣，專家說是氣候變遷所致，如要改變釀酒葡萄的生長周期是浩大生物工程，非農民能力所及，能做的就是繼續看天吃飯。

聯合報提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。

農民 梅雨 氣候變遷

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