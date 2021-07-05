苗栗西湖鄉文旦柚旱災 1公頃7萬5000元辦理現金救助

苗栗縣西湖鄉農特產文旦柚目前應是結實纍纍時節，但受到今年3到5月乾旱影響，許多文旦樹開花不結果，或

結果許多畸形果，幼果落果一大堆，甚至整棵一顆文旦柚也沒有，農委會核定農業天然災害現金救助地區，公告即日到8月2日受理申請。

西湖鄉種植文旦柚約76公頃，今年開花時節也受乾旱影響，著果率偏低，縣政府勘災小組認定損害率25%，超過農業天然災害現金救助的20%，農委會公告西湖鄉為辦理文旦柚3到5月高溫乾旱農業天然災害現金救助地區，救助標準每公頃7萬5000元。

立委陳超明指出，今年3月到5月乾旱災害，西湖文旦收成恐怕僅剩往年的三分之一，加上即將到來的颱風季，今年實際收成令人擔憂，除了天然災害救助外，農委會的農業保險未納入文旦柚，他將向農委會爭取開辦文旦柚的保單，讓農民在極端氣候下，多一個保障。