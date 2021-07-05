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全台獨有！合歡山公路設置超萌「當心綿羊」標誌

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
公路總局埔里工務段在合歡山公路清境段設置「當心綿羊」標誌，成全台獨有的警告路標。圖／讀者提供
公路總局埔里工務段在合歡山公路清境段設置「當心綿羊」標誌，成全台獨有的警告路標。圖／讀者提供

南投縣仁愛鄉清境農場飼養逾500頭綿羊，平時羊咩咩得移動放牧至青青草原覓食兼活動，但「綿羊大軍」往返羊舍、草原時須「壓馬路」行經合歡山公路清境段，公路總局埔里工務段為此設置「當心綿羊」標誌，也成全台獨有的警告路牌。

位居海拔1800公尺的清境農場隸屬行政院退輔會，因適合山地放牧，場區飼養綿羊、牛隻和馬匹，其中綿羊有柯麗黛、薩福克等品種，數量達500餘頭，是農場「綿羊秀」及「奔羊節」等活動主角，其呆萌模樣更是深受大人小孩喜愛。

但這一票「綿羊大軍」並非住在遊客遊憩的青青草原內，牠們居住的羊舍位在該草原外下方山坡區，平常若要到青青草原「吃自助餐」覓食，羊群就得橫越台14甲線合歡山公路才能抵達，每次移動放牧就靠牧羊人管控，提醒用路人減速慢行。

此外，每年清境地區年度重頭戲「奔羊節」，更是由牧羊人以牧羊杖鎮守路口或領羊，直接讓「綿羊大軍」走上公路，前年甚至從台14甲線9.5K青青草原南端票口奔走至7.8K國民賓館，全長近2公里，寫下歷年活動的最長距離紀錄。

而因綿羊「壓馬路」是清境特有景象，且考量牧羊人及羊隻安全，清境農場今年協請埔里工務段羊隻穿越的8K至10K雙向設置4面「當心綿羊」警告標誌，標牌上的綿羊圖案是由農場提供，是縣內唯一，也應該是全台獨有的羊隻警告標牌。

清境農場表示，近年上山旅遊風氣盛，考量清境路段車流量增，以及當地彎道、上下坡車速等條件，透過設置「當心綿羊」提醒用路人，以確保駕駛、牧羊人及羊隻安全，而路標設置處為禁停紅線，民眾切勿為拍照任意停車，以免發生危險。

南投清境「綿羊大軍」除了在奔羊節走上公路，平時也要過馬路去草原覓食。圖／本報資料照
南投清境「綿羊大軍」除了在奔羊節走上公路，平時也要過馬路去草原覓食。圖／本報資料照
公路總局埔里工務段在合歡山公路清境段設置「當心綿羊」標誌，成全台獨有的警告路標。圖／讀者提供
公路總局埔里工務段在合歡山公路清境段設置「當心綿羊」標誌，成全台獨有的警告路標。圖／讀者提供
南投清境「綿羊大軍」除了在奔羊節走上公路，平時也要過馬路去草原覓食。圖／本報資料照
南投清境「綿羊大軍」除了在奔羊節走上公路，平時也要過馬路去草原覓食。圖／本報資料照

清境 合歡山

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