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「烟花」颱風最快今生成！ 東南部、恆春半島嚴防大雨

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「烟花」颱風最快今生成！ 東南部、恆春半島嚴防大雨

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
在菲律賓海面上的熱帶低壓生成，預估最快今天會增強為第六號颱風「烟花」。圖／截自中央氣象局
在菲律賓海面上的熱帶低壓生成，預估最快今天會增強為第六號颱風「烟花」。圖／截自中央氣象局

在菲律賓海面上的熱帶低壓生成，預估最快今天會增強為第六號颱風「烟花」，目前在鵝鑾鼻東南方940公里的海面上，向西北轉西北西移動，時速38公里，中央氣象局表示，在巴士海峽、台灣東南部海面航行及作業船隻特別注意，一旦發展為輕度颱風，就會立刻發布海上颱風警報。

中央氣象局表示，今(5)日基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及西南部沿海有長浪發生的機率並有較強陣風。東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新(4日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(5、6日)兩天大「低壓環流」通過菲律賓，主環流中心進入南海發展，「熱帶低壓」則通過巴士海峽。

吳德榮說，根據最新(5日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，即將進入巴士海峽的「熱帶低壓」，若發展為「輕颱」，將符合發布「海上警報」的條件；今明兩天巴士海峽、東南部海面及海峽南部風浪逐漸增大，迎風面(花東及恒春半島)轉有明顯降雨，影響程度尚有變化，應密切注意。

他表示，最新歐洲模式模擬顯示，今(5)日東南風的水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後有局部雷陣雨，「熱帶低壓」外圍雲系逐漸接近，花東及恒春半島，轉有局部陣雨，並有較大雨勢。今日最高溫約在35、36度，仍要注意防曬、防中暑。各地區氣溫：北部24至35度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至36度。

吳德榮表示，明(6)日「熱帶低壓」外圍雲系影響，西半部午後有局部陣雨或雷雨，東半部及屏東有局部陣雨，要注意較大雨勢！週三(7日)「熱帶低壓」外圍雲系脫離，西半部仍高溫炎熱，大氣不穩定，午後有局部雷陣雨。週四至下週日(8至11日)恢復晴朗炎熱，西半部午後有局部雷陣雨的機率，主要在山區，偶爾影響部分平地。

巴士 吳德榮 氣象局 天氣動態

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