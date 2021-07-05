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綠委促凍漲油價 藍委也讚聲：應減少大家的負擔

聯合報 / 記者李承穎劉宛琳／台北即時報導
民進黨立委林宜瑾提議，因應紓困油價應凍漲。圖／取自林宜瑾臉書
民進黨立委林宜瑾提議，因應紓困油價應凍漲。圖／取自林宜瑾臉書

台灣中油昨宣布汽、柴油價格各調漲0.3元，九五無鉛汽油調整後每公升為29.7元，汽油油價已連續八周上漲。朝野立委都指出，疫情期間，民生經濟生活都很苦，希望凍漲油價。

「希望經濟部、台灣中油也能夠為全民加油，苦民所苦、凍漲油價。」民進黨立委林宜瑾指出，各行各業仍舊團結防疫、在疫情夾縫中求生存，然而，面對國際油價上漲，我國汽油價格也已「連八漲」，在民眾生計受挫的此刻，這無疑又是一項負擔。

林宜瑾表示，因應民眾生活處境而凍漲油價已有前例，像是今年農曆年前，當時雖然面對國際油價新高，但因年節將至，經濟部、中油仍宣布春節期間國內油價凍漲兩周，以減輕民眾負擔。

林宜瑾說，中油已宣告天然氣價格凍漲，液化石油氣價格也要因應疫情不調漲，先由台灣中油暫行吸收成本，於日後國際價格跌價時再行回補，汽油價格也應請相關單位立即研議凍漲方案。

國民黨立院黨團總召費鴻泰支持凍漲，他強調，就跟國民黨主張普發一萬元現金一樣，很多人都不在紓困名單裡面，現在受影響的人真的滿多了，三級警戒期間應該減少大家的負擔。

民眾黨立委張其祿也建議凍漲，比照台電六月已不實施夏季電費，「油價也不要亂漲」。

油價 中油 疫情

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