高醫團隊全力全開 單日接種5026人

高雄從7月1日至3日接種完成7萬1689劑疫苗接種，副市長史哲發文驚嘆「這種補打人數及施打率太可怕」，還提到很多人心裡想著「還沒被新冠肺炎擊垮，會先為疫苗注射累倒」。疫苗接種作業一波接一波，高雄四大醫學中心等醫療院所出動大批醫護在前線奮戰，其中高醫團隊扛下巨蛋體育館等大型站點，7月2日接種5026人，7月3日接種4612人，戰力驚人。

高醫醫務秘書黃書鴻說，近日高醫團隊每天出動23組人，一組有6人，成員包含醫師、護理師、行政人員等，高醫同仁負責的社區接種站地點包括巨蛋體育場、岡山農工、慈濟靜思堂、莊敬國小等。醫護人員要起個大早到醫院集合，搭院方安排交通車載醫護到接種站，上午8點30分開始服務，通常8點就緒，中午休息2小時，2點又一路忙到5點。

高醫有工作人員發文說，在接種站服務半天走了1萬6千步，殘劑處理也很重要，任何一劑都不浪費，配合衛生所等到晚間6點30分，讓緊急被通知符合接種資格的民眾來施打。這名高醫人感性寫到「人生首次攻高雄巨蛋，感謝願意一起付出的人」。

高醫院長鍾飲文表示，全國統計至7月2日已接種227萬劑疫苗，疫苗接種覆蓋率約9.5%，高雄疫苗覆蓋率約12%，高醫每天出動約150名醫護及行政人員在各社區接種站服務，扛著醫院形象與使命，抗疫路上彼此互助，每個人都是防疫共同體。

一名工作人員指出，有一位阿伯在施打區一坐定，突然哽咽說「我好想哭」，問阿伯為何難過，他說「不是難過是感動，看到這麼多人一起為長輩服務，很窩心」。

高雄醫學大學一群實習醫學生日前到巨蛋注射站學習，老人家、孕婦擔心疫苗副作用，醫學生耐心傾聽、解說及安撫，讓他們神情轉憂為喜，順利完成這世紀之針，一名醫學生有感而發說「我們不見得需要成為最厲害的醫師，而是要成為病患最需要的醫師」。

高醫副院長楊仁宏說，「體驗學習」對醫學生是很寶貴的經驗，疫情期間醫療降載，教學及會議也多改為視訊，醫學生少了很多與師長及病人互動的學習機會。面對這場百年大疫，可能一輩子才碰上一次，不希望醫學生只是旁觀者，鼓勵6年級實習醫學生到場參與，學生林威霖說，透過觀摩學習得到滿滿收穫和喜悅。