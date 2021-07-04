半夜突出血開夜車急救 骨肉癌關懷協會之家成家屬安慰

小魷魚是15歲的骨肉癌患者，住在台東的他常半夜突發出血，父親必須開夜車帶小魷魚至台北榮總救治，一早抵達醫院後，小魷魚進行治療，但爸爸卻已疲憊不堪，幸有骨肉癌關懷協會之家作為中繼站，讓病友家屬得以稍作休息。

骨肉癌關懷協會於去年7月4日成立「骨肉癌關懷協會之家」，今日已滿一周年，創立之初，盼讓全台遠道求醫的骨肉癌患者和家屬有暫時喘息的空間。一年下來，已有900人次入住，使用人數超過2000人次。

除了提供病友住宿、等待病床，協會之家也讓住院病友的家長得以烹煮食物給孩子享用，並每年舉辦兩次骨骼肌肉腫瘤住院醫師訓練營。

一名年輕病友小魷魚與病魔纏鬥，常半夜11點突然出血，心急的爸爸總立即驅車趕赴北榮急診，抵達時大都是早上6點，身體早已疲憊不堪，因有骨肉癌關懷協會之家作為中繼站，讓他得以休息。

3年來，小魷魚雖仍不敵病魔逝世，但家長因感念協會之家的照護，便捐款補助偏鄉病友因治療需要而延伸的交通費用。

骨肉癌關懷協會理事長、台北榮總骨骼肌肉腫瘤研究中心主任吳博貴指出，上週已有一名台南的15歲女孩因此受惠。

該名女孩發生骨折，就診後，當地醫師發現症狀不太尋常，遂讓其轉診至台北榮總，緊急狀況下只得使用救護車，一趟下來竟花費1萬5千元，最後獲得全額補助，減緩家庭負擔。

吳博貴指出，台北榮總收治全台約6成的惡性骨肉瘤患者，患者只要熬過手術和化療，就有機會重新開啟人生，但許多患者礙於交通、距離等因素，回診追蹤之路困難重重，而骨肉癌關懷協會之家位在榮總周圍，方便全台遠道求醫的患者和爸媽有暫時喘息的空間。