年輕人變中年人 專家看衰：高鐵延伸宜蘭15年內難通車

高鐵延伸宜蘭設站位置引發論戰，專家指出應優先考量台鐵轉乘便利性，當初是為了紓緩國五塞車壓力，車站位置若無法吸引觀光客或返鄉民眾，效益恐怕有限；也有專家呼籲審慎評估，全面分析各站可行性及用地問題，不要「先射箭、再畫靶」，但目前仍未看出政府端出完整願景跟遠見，淪為「畫大餅」，認為15年內可能難以通車。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，高鐵設在宜蘭要優先考慮轉乘便利性，民眾若要前往花東，搭高鐵到宜蘭後還要轉乘台鐵，轉乘不方便絕對影響效益；高鐵延伸宜蘭主因是為了改善國五塞車，包括分流觀光或返鄉民眾，選站位置要將這些族群納入考量，如車站附近是否方便租車或轉乘公共運輸到景點，才能增加高鐵運量，否則對紓解國五的效益也會大打折扣。

李克聰強調，高鐵延伸宜蘭相較直鐵仍非好選擇，不但造價成本高昂還有轉乘問題，未來一小時頂多兩班車、票價又貴，應審慎評估負面效應；過去政府思維都是花大錢做建設，但近來疫情嚴峻，政府不斷紓困，國庫吃緊，若繼續興建高鐵來解決交通問題，財政將更困難。

台灣鐵道暨國土規劃學會說，高鐵延伸宜蘭最大重點是要解決東部交通及國五壅塞問題，對於四個設站地點沒有特別立場，但是政府在高鐵及台鐵的兩軌整合一直不積極，高鐵若要到宜蘭，首要目標應該是考慮如何與台鐵轉乘，「不要選擇奇怪的點」，否則選定的車站若腹地不足，又會引發其他問題，另外最好可以在同個月台轉乘，對往返東部旅客才便利，甚至連發車基地能否順利取得用地都要先考慮清楚，不要「先射箭、再畫靶」，選了車站才來煩惱後續。

學會批評，雖然高鐵確定延伸宜蘭，但15年內可能都還看不到通車，「年輕人都變中年人」，近期又因疫情紓困而影響國家整體收支，但交通建設光是顧問報告、規畫到審核都要付出很高的經費成本，現階段只看到政府「畫大餅」，未見足夠願景跟遠見，車站設址甚至會被炒作成圈地問題；政府如果只是想畫大餅給民眾看，卻無法解決未來20、30年甚至更長遠的交通問題，「這種錢也不一定花」。

學會指出，最近疫情嚴峻，政府為了紓困而開出一堆支票，國庫負債問題難以解決，建設當然要做，可是應該審慎評估，對於成本及自償性等各種考量都要更加嚴謹，現在還有很多理性討論空間，政府不如先認真解決疫情，相關補助都定案後，重新審視國家預算與負債問題，之後再來討論高鐵延伸宜蘭，若成本過高也可以提出高鐵以外的其他方案，甚至台鐵在宜蘭都還有截彎取直空間，因為交通建設是「50年大計」，應該從長計議，不用急於一時。