快訊

「滴滴出行」剛赴美上市 遭大陸網信辦要求下架

台中大雅中清路瓦斯外洩 洩漏量1萬PPM封路警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵延伸宜蘭「四選一」將定案 恐掀羅東宜蘭設址大戰

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
高鐵示意圖。本報資料照片
高鐵示意圖。本報資料照片

高鐵確定延伸宜蘭，但至今未敲定設站位址，遲遲無法送環評審查，交通部先前規畫於四城、宜蘭車站、縣政中心、羅東「四擇一」，近日將啟動評估，最快7月底前決定。宜蘭縣府一直希望設在縣政中心，但宜蘭市與羅東鎮為人口最多且密度最高的行政區，雙邊都希望爭取高鐵進駐，勢必引發「設址大戰」。

為解決國五壅塞問題，交通部前部長林佳龍在任內提出高鐵延伸宜蘭計畫，鐵道局去年12月底提報綜合規畫，總經費預計1700多億元，從南港到宜蘭行車時間約17分鐘，並提出四個設站位置，從北而南依序為四城、宜蘭車站、縣政中心、羅東，前後差距20公里，愈往南邊經費愈高，技術評估都可行，皆採用高架化形式。

鐵道局表示，去年底送交綜合規畫後，交通部希望在四個設站位置周邊再提出更深入的評估內容，因此今年5月又重新將分析資料報到交通部，正在等待安排簡報時間，也要等到設站位置確定後，才能送交環評審查。

高鐵拍板延伸宜蘭後，設站位置就成為地方矚目焦點，鐵道局評估，四個地點各有利弊，其中宜蘭車站跟羅東本來就是台鐵大站，周邊發展相當成熟，交通轉乘也便利，只是因腹地關係，若設站的話拆遷量也較大。四城與縣政中心周邊聚落少、腹地大，可望開發為新市鎮中心，且縣政中心還臨近宜蘭科學園區，地點更優於四城。

宜蘭縣府也屬意設在縣政中心，多次向鐵道局表達意見，認為縣政中心周邊公共設施完整，也可以配合都市發展、推動高科技產業，建議高鐵與縣政中心車站共構，今年5月也催促交通部加速推動。

高鐵延伸宜蘭 羅東 鐵道

延伸閱讀

年輕人變中年人 專家看衰：高鐵延伸宜蘭15年內難通車

高鐵宜蘭站址4選1 交通部7月底前敲定

相關新聞

年輕人變中年人 專家看衰：高鐵延伸宜蘭15年內難通車

高鐵延伸宜蘭設站位置引發論戰，專家指出應優先考量台鐵轉乘便利性，當初是為了紓緩國五塞車壓力，車站位置若無法吸引觀光客或返...

高鐵延伸宜蘭「四選一」將定案 恐掀羅東宜蘭設址大戰

高鐵確定延伸宜蘭，但至今未敲定設站位址，遲遲無法送環評審查，交通部先前規畫於四城、宜蘭車站、縣政中心、羅東「四擇一」，近...

一張圖看天氣！烟花颱風挾風雨來襲 這天影響最大

中央氣象局預報未來一周天氣，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓可能發展為輕度颱風烟花，並於明後天接近台灣，受外圍環流影響，東南部...

周日各地炎熱 氣象局發布高溫及大雨特報

時序步入七月，為典型的夏季天氣型態揭開序幕。周日各地高溫炎熱，中央氣象局午後針對四縣市發布高溫特報，包括花蓮、臺東、屏東...

全台7縣市大雨特報 短延時強降雨來了

中央氣象局對7縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日苗栗以北至新北山區，嘉義縣市及南投、雲林山區有局...

基隆老牌景點「暖東峽谷森林遊樂區」 農委會公告廢止

基隆市老牌景點「暖東峽谷森林遊樂區」，歷經颱風豪雨摧殘，園區地質環境受衝擊，且部分位於大規模崩塌災害潛勢地區，農委會6月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。