高鐵延伸宜蘭「四選一」將定案 恐掀羅東宜蘭設址大戰

高鐵確定延伸宜蘭，但至今未敲定設站位址，遲遲無法送環評審查，交通部先前規畫於四城、宜蘭車站、縣政中心、羅東「四擇一」，近日將啟動評估，最快7月底前決定。宜蘭縣府一直希望設在縣政中心，但宜蘭市與羅東鎮為人口最多且密度最高的行政區，雙邊都希望爭取高鐵進駐，勢必引發「設址大戰」。

為解決國五壅塞問題，交通部前部長林佳龍在任內提出高鐵延伸宜蘭計畫，鐵道局去年12月底提報綜合規畫，總經費預計1700多億元，從南港到宜蘭行車時間約17分鐘，並提出四個設站位置，從北而南依序為四城、宜蘭車站、縣政中心、羅東，前後差距20公里，愈往南邊經費愈高，技術評估都可行，皆採用高架化形式。

鐵道局表示，去年底送交綜合規畫後，交通部希望在四個設站位置周邊再提出更深入的評估內容，因此今年5月又重新將分析資料報到交通部，正在等待安排簡報時間，也要等到設站位置確定後，才能送交環評審查。

高鐵拍板延伸宜蘭後，設站位置就成為地方矚目焦點，鐵道局評估，四個地點各有利弊，其中宜蘭車站跟羅東本來就是台鐵大站，周邊發展相當成熟，交通轉乘也便利，只是因腹地關係，若設站的話拆遷量也較大。四城與縣政中心周邊聚落少、腹地大，可望開發為新市鎮中心，且縣政中心還臨近宜蘭科學園區，地點更優於四城。

宜蘭縣府也屬意設在縣政中心，多次向鐵道局表達意見，認為縣政中心周邊公共設施完整，也可以配合都市發展、推動高科技產業，建議高鐵與縣政中心車站共構，今年5月也催促交通部加速推動。