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周日各地炎熱 氣象局發布高溫及大雨特報

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
七月夏季的首個周日，三級警戒雖尚未解除，午後的河濱公園仍吸引大批民眾戴口罩騎車、慢跑或散步。期盼疫情逐漸趨緩盡早解封，從事戶外休閒活動能安心摘下口罩，大口呼吸陽光下的新鮮空氣。記者侯永全／攝影
七月夏季的首個周日，三級警戒雖尚未解除，午後的河濱公園仍吸引大批民眾戴口罩騎車、慢跑或散步。期盼疫情逐漸趨緩盡早解封，從事戶外休閒活動能安心摘下口罩，大口呼吸陽光下的新鮮空氣。記者侯永全／攝影

時序步入七月，為典型的夏季天氣型態揭開序幕。周日各地高溫炎熱，中央氣象局午後針對四縣市發布高溫特報，包括花蓮、臺東、屏東及宜蘭為黃色燈號。同時也發布大雨特報，包含新北、桃園、新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義等地區。

氣象局表示，對流雲系發展旺盛，各地易有短時強降雨，入夜後苗栗以北、南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率。溫度方面，氣象局發布高溫資訊，宜蘭、花蓮、台東，都是黃色燈號，有機會出現三十六度以上高溫，其他地區氣溫約在三十二至三十五度之間。目前有一個熱帶性低氣壓朝菲律賓東部海面前進，受其外圍環流影響，晚上開始將會為東部及東南部帶來零星雨勢。

周一至周二，花蓮、台東、恆春半島將會間歇性雨勢，北部及中部地區白天仍炎熱，午後會有局部陣雨，周三起熱帶性低氣壓通過，天氣晴朗穩定，將恢復炎熱的夏季天氣。

高溫 氣象局

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