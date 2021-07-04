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全台7縣市大雨特報 短延時強降雨來了

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報。圖／氣象局提供
中央氣象局發布大雨特報。圖／氣象局提供

中央氣象局對7縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日苗栗以北至新北山區，嘉義縣市及南投、雲林山區有局部大雨發生的機率。

【中央社／台北4日電】

氣象局今天下午更新大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新北、桃園等7縣市防大雨。

中央氣象局下午更新大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，也就是在非常短的時間、降雨非常猛烈，今天苗栗以北至新北山區及南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生，請注意。

根據氣象局網站，今天截至下午4時50分，南投縣竹山鎮累積雨量達53.5毫米為最多，其次為新竹縣五峰鄉52.0毫米、苗栗縣南庄鄉44毫米。

大雨特報地區包含新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣。

氣象局 新北 嘉義

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