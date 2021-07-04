快訊

北市疫情有新熱點？ 柯文哲：下周中正區社區普篩

台中市何時微解封？ 盧秀燕曝兩大原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆老牌景點「暖東峽谷森林遊樂區」 農委會公告廢止

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
暖東峽谷森林遊樂區是基隆市老牌景點，農委會6月29日公告廢止。圖／聯合報系資料照片
暖東峽谷森林遊樂區是基隆市老牌景點，農委會6月29日公告廢止。圖／聯合報系資料照片

基隆市老牌景點「暖東峽谷森林遊樂區」，歷經颱風豪雨摧殘，園區地質環境受衝擊，且部分位於大規模崩塌災害潛勢地區，農委會6月29日公告廢止暖東峽谷森林遊樂區地點及範圍。市府指出，未來仍會持續維護園區步道、設施，開放民眾遊憩。

農委會公告指出，2000年10月16日依森林遊樂區設置管理辦法，公告暖東峽谷森林遊樂區設置地點及範圍，面積44.131公頃，管理機關為基隆市政府。市府隔年5月16日提報「暖東峽谷森林遊樂區計畫」，林務局同年9月13日核定准予實施，委外營運。

由於歷年颱風豪雨對園區地質環境造成衝擊，部分園區位於大規模崩塌災害潛勢地區、山崩與地滑地質敏感區、土石流潛勢溪流範圍，加上園區有廣大腹地屬保安林地，只能設置簡易步道，不能設置大型量體設施，市府2012年申請廢止，並收回自行維護管理。

農委會日前公告，經基市府評估及農委會審酌園區無法依原核定計畫實施，已無設置之必要，予以廢止，自今年6月29日生效。

暖東峽谷位在基隆市暖暖區東勢坑台2丙線指標6K處，委外營運期間要收清潔費和停車費，市府收回後開放自由參觀。

峽谷溪流兩側都有步道，沿峭壁而行，可欣賞山勢及植物；順著溪岸步道前進，則有小橋流水，各有千秋。峽谷步道分成藍色、黃色和紅色3條路線，藍線步道全1113公尺，有部分階梯，一般人都可行走。

暖東峽谷最大賣點是「滑瀑」，當也由堅硬石英砂岩、頁岩或薄層砂岩與頁岩組成，地質學屬於木山層，呈現南高北低方向傾斜。易碎的頁岩層經雨水沖刷侵蝕崩解滑落後，露出砂岩表面，成了滑瀑的水道。

暖東峽谷森林遊樂區是基隆市老牌景點，最大賣點是滑瀑。圖／聯合報系資料照片
暖東峽谷森林遊樂區是基隆市老牌景點，最大賣點是滑瀑。圖／聯合報系資料照片

暖東峽谷森林遊樂區是基隆市老牌景點，農委會6月29日公告廢止。圖／聯合報系資料照片
暖東峽谷森林遊樂區是基隆市老牌景點，農委會6月29日公告廢止。圖／聯合報系資料照片

森林遊樂區 農委會 基隆

延伸閱讀

影／悶不住！基隆、北海岸遊客現車潮 龜吼漁夫市集車停滿

農委會陷阱妹蹲圖號召從農？馬文君：高中生這麼好騙？

香菜搭披薩再掀戰爭？農委會發文力挺：維生素C比番茄多3倍

芒果外銷中國大陸銳減逾5成 農委會估因採購消費力下降

相關新聞

「對不起我親愛的小孩」第一線防疫給兒子一封信感動人

屏東縣枋山鄉、枋寮鄉驗出Delta變異株確診案例，縣府啟動枋山、枋寮專案，在枋寮鄉設置三座社區篩檢站，並指派民政處科長到...

「烟花」颱風最快明生成 這兩天最接近台灣恐發布海警

中央氣象局表示，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓最快明天白天形成輕度颱風「烟花」，行進速度快，一形成颱風就可能發布海上警報，若...

沒在怕！日月潭水位回升魚虎跳上岸 狠瞪漁民仍想逃

日月潭水位回升，「潭中惡霸」魚虎又橫行潭區，近期更進入繁殖期，對水域生態造成極大威脅，漁民為此展開「獵虎行動」，未料兇猛...

高鐵宜蘭站址4選1 交通部7月底前敲定

高鐵確定延伸到宜蘭，鐵道局已將宜蘭端站址評估分析案報交通部，交通部預定近期開會，7月底前在4個評估站址中敲定一處

基隆老牌景點暖東峽谷森林遊樂區 農委會公告廢止

基隆市老牌景點「暖東峽谷森林遊樂區」，歷經颱風豪雨摧殘，園區地質環境受衝擊，且部分位於大規模崩塌災害潛勢地區，農委會6月...

《大嘻哈時代》20大最熱門選手出爐！15歲「冠軍相」國中生青蛙唱爽的

《大嘻哈時代》是台灣第一檔嘻哈選秀節目，由J.Sheon（莊珣）擔任主持，導師群則是由Leo王（王之佑）、大支（曾冠榕）、剃刀蔣（蔣行傑）、熊仔（熊信寬）四人擔任，預告一出就掀起許多討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。