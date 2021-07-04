基隆老牌景點「暖東峽谷森林遊樂區」 農委會公告廢止

基隆市老牌景點「暖東峽谷森林遊樂區」，歷經颱風豪雨摧殘，園區地質環境受衝擊，且部分位於大規模崩塌災害潛勢地區，農委會6月29日公告廢止暖東峽谷森林遊樂區地點及範圍。市府指出，未來仍會持續維護園區步道、設施，開放民眾遊憩。

農委會公告指出，2000年10月16日依森林遊樂區設置管理辦法，公告暖東峽谷森林遊樂區設置地點及範圍，面積44.131公頃，管理機關為基隆市政府。市府隔年5月16日提報「暖東峽谷森林遊樂區計畫」，林務局同年9月13日核定准予實施，委外營運。

由於歷年颱風豪雨對園區地質環境造成衝擊，部分園區位於大規模崩塌災害潛勢地區、山崩與地滑地質敏感區、土石流潛勢溪流範圍，加上園區有廣大腹地屬保安林地，只能設置簡易步道，不能設置大型量體設施，市府2012年申請廢止，並收回自行維護管理。

農委會日前公告，經基市府評估及農委會審酌園區無法依原核定計畫實施，已無設置之必要，予以廢止，自今年6月29日生效。

暖東峽谷位在基隆市暖暖區東勢坑台2丙線指標6K處，委外營運期間要收清潔費和停車費，市府收回後開放自由參觀。

峽谷溪流兩側都有步道，沿峭壁而行，可欣賞山勢及植物；順著溪岸步道前進，則有小橋流水，各有千秋。峽谷步道分成藍色、黃色和紅色3條路線，藍線步道全1113公尺，有部分階梯，一般人都可行走。

暖東峽谷最大賣點是「滑瀑」，當也由堅硬石英砂岩、頁岩或薄層砂岩與頁岩組成，地質學屬於木山層，呈現南高北低方向傾斜。易碎的頁岩層經雨水沖刷侵蝕崩解滑落後，露出砂岩表面，成了滑瀑的水道。

暖東峽谷森林遊樂區是基隆市老牌景點，最大賣點是滑瀑。圖／聯合報系資料照片