睽違378天 新竹寶二水庫再次滿庫

經濟部水利署北區水資源局表示，新竹寶山第二水庫在今天早上7點30分蓄水達滿水位，與上次滿庫的去年6月22日相距378天，涓涓水流自溢洪道溢流堰漫出，湖光山色、美不勝收，近期也有不少民眾在臉書分享寶二水庫一個月前缺水以及現在滿水的對照圖，感謝梅雨及鋒面帶來的豐沛降雨量，解除缺水危機。

台灣去年無颱風入台，下半年降雨嚴重短少，今年春雨不足，梅雨遲遲未到，使供應新竹地區主要水源的寶山及寶二水庫，蓄水量節節下降，水位屢屢創新低，也因此宣布若5月底前無明顯降雨，新竹地區將於6月1日起轉為水情紅燈，實施分區供水。

北水局表示，寶二水庫今年初水位為131.75公尺、蓄水量1031萬噸，此後平均以每天12公分的速度下降，於5月30日下午2點時，水位已降至113.67公尺的歷史新低，蓄水量僅剩82.2萬噸，蓄水率2.6%，幾乎要空庫。

所幸，梅雨終於在5月30日下午來臨，當晚累積雨量超過100毫米，接著連續數日的鋒面雨，寶二水庫蓄水量明顯增加，不僅取消6月1日預訂實施的分區供水，更於6月22日水情燈號由減量供水的橙燈轉為減壓供水的黃燈，6月30日並宣布取消黃燈，完全恢復正常供水。

北水局說，從5月30日到6月30日，寶二水庫從接近空庫到幾乎滿庫，顯見這次梅雨的威力。受氣候變遷、全球暖化影響，這種豐愈豐、枯愈枯之降雨可以説已成常態，但水庫滿庫並不能保證未來1年供水無虞，呼籲大家水資源得之不易，有水當思無水之苦，即使水庫滿庫，大家仍要節約用水。