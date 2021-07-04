「對不起我親愛的小孩」第一線防疫給兒子一封信感動人

屏東縣枋山鄉、枋寮鄉驗出Delta變異株確診案例，縣府啟動枋山、枋寮專案，在枋寮鄉設置三座社區篩檢站，並指派民政處科長到場與衛生局、所人員對接，掌握狀況，民政處宗教禮俗科長黃啟原負責東海國小篩檢站，防疫早出晚歸，生日當天孩子們等到他回來才用餐，他才想起「原來這天是我的生日」，防疫工作，無法兼顧照顧國小兩個兒子，他寫一封信「對不起，我親愛的小孩」，讓人感動，他將信分享在臉書社團，網友留言「謝謝，有你們真好」。

黃啟原說，他負責東海國小社區篩檢站，從6月29日下午啟用到7月2日，篩檢站上午8點啟用，工作人員必須7點半就定位，從屏東市到枋寮鄉，他最晚要在6點50分出門，篩檢站下午5點結束後，還要清消，回到屏東要1個多小時，回到家都超過晚間6點，幾乎一天12小時都在篩檢站。

黃啟原說，因為三級警戒，疫情停課不停學，太太白天也要上班，兩個就讀小一、小三的兒子，只能送到學校。疫情期間，身為防疫前線人員，他將這段時間歷經情況與兒子們分享，為兒子留下每個階段的回憶。

屏東縣枋寮專案6月28日到7月2日，在枋寮國小、東海國小、建興國小三處篩檢站，共採檢9159人，全數都是陰性。

信件全文如下：