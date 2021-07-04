「對不起我親愛的小孩」第一線防疫給兒子一封信感動人
屏東縣枋山鄉、枋寮鄉驗出Delta變異株確診案例，縣府啟動枋山、枋寮專案，在枋寮鄉設置三座社區篩檢站，並指派民政處科長到場與衛生局、所人員對接，掌握狀況，民政處宗教禮俗科長黃啟原負責東海國小篩檢站，防疫早出晚歸，生日當天孩子們等到他回來才用餐，他才想起「原來這天是我的生日」，防疫工作，無法兼顧照顧國小兩個兒子，他寫一封信「對不起，我親愛的小孩」，讓人感動，他將信分享在臉書社團，網友留言「謝謝，有你們真好」。
黃啟原說，他負責東海國小社區篩檢站，從6月29日下午啟用到7月2日，篩檢站上午8點啟用，工作人員必須7點半就定位，從屏東市到枋寮鄉，他最晚要在6點50分出門，篩檢站下午5點結束後，還要清消，回到屏東要1個多小時，回到家都超過晚間6點，幾乎一天12小時都在篩檢站。
黃啟原說，因為三級警戒，疫情停課不停學，太太白天也要上班，兩個就讀小一、小三的兒子，只能送到學校。疫情期間，身為防疫前線人員，他將這段時間歷經情況與兒子們分享，為兒子留下每個階段的回憶。
屏東縣枋寮專案6月28日到7月2日，在枋寮國小、東海國小、建興國小三處篩檢站，共採檢9159人，全數都是陰性。
信件全文如下：
致維安兄弟：
對不起，我親愛的小孩！
在疫情嚴峻持續下，又面對變種病毒入侵屏東之際，我們變成了防疫的前線人員。在天微亮之前，就必須準備出發到執勤地點，這時候的你們正在甜美的夢鄉中，望著你們稚嫩的臉龐，心中有著滿滿的不捨與感動，不捨的是不能陪著你們；感動的是因為許多人的付出與犧牲，所以我們可以健康的活著，而驕傲的是，我們也是付出與犧牲的一份子，在許多年以後，你們可以很驕傲但要謙虛地說，我們曾經守護過屏東、守護過台灣。
在三級警戒情況下，安親班不能去，只好把你們送去學校，偌大的學校只有你們兄弟，我們笑稱「包校」，但親愛的小孩，我們也希望能跟別人一樣，把你們留在家裡，陪伴你們長大，讓你們在安全的環境中成長。在疫情未趨緩之下，讓你們在學校是不得已的決定，但可以讓我們在前線支援無後顧之憂。望著醫護人員穿著防護衣汗如水流的情形，我深知這一仗會非常辛苦，而且不能讓步，因為，我們要給你們安全的環境，你們跟阿公阿嬤一樣都是我們的寶貝。
枋寮東海國小篩檢站有辛苦的輔英醫院醫護人員、衛生局的長官及春日衛生所的醫護人員還有我們民政處的同仁，一起努力對抗新冠肺炎，力圖防堵疫情擴散，也要感謝鄉親的配合，井然有序地排隊，讓所有工作人員可以快速完成篩檢，沒有吵鬧，只有感謝；沒有謾罵，只有感恩。
結束一整天的篩檢，還要進行現場清消，回到家都已超過晚上六點多，算算時間天有12小時在這裡，回到家開了門，孩子坐在餐桌前等著我，怎麼不先吃呢？我說，孩子說：祝爸爸生日快樂！我們等您一起吃。原來，今天是我生日！ 謝謝你們，有你們真好！維維跟安安你們真棒！
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