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中暑個案多慢性病老人 醫籲避免室內潮濕悶熱

中央社 / 台南4日電

奇美醫學中心統計近5 年來因中暑就醫並住院病患共20人，其中16人有慢性病、10人超過65歲，平均住院11天，醫師呼籲民眾在氣溫偏高時注意補充水分，並避免室內潮濕悶熱。

奇美醫學中心急診醫學部主治醫師郭婉吟今天表示，中暑是熱疾病中最嚴重的一種，若未能及早辨識和治療，死亡率可達5成以上，症狀包括中心體溫大於攝氏40度，合併中樞神經系統異常如意識不清、躁動、行為異常、抽搐或昏迷。

郭婉吟指出，一般常聽到有人說自己「中暑了」的說法，但患者當時多半沒有中樞神經異常症狀，還未到達醫學上定義的中暑，大多為一般熱疾病。

她說，奇美醫學中心統計自2016年1月至2021年5月因中暑至急診室就醫且住院的個案共20人，平均年齡為63歲，其中男性占6成，有慢性病者占8成，主要發生季節在6到8月，大部分發生在戶外場所，有4成是發生在工作的時候。

郭婉吟表示，經由急診救治後，有70%的個案收治加護病房治療，大多康復出院，平均住院天數為11天。

她說，當發現疑似中暑個案時，除了通報送醫外，現場可先將個案移至陰涼處，遠離高溫暴露，並使用浸過冷水或冰水的毛巾放置頸部、腋下和鼠蹊部的方式來降溫。

郭婉吟指出，中暑是可以預防的，在高溫的季節要提高警覺，目前仍在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，高齡長者對高溫的感受能力較差，若家中有慢性病的老人，需保持室內良好通風，避免因悶熱潮濕造成中暑。

中暑 慢性病 高溫

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